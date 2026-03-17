Đại gia dệt may bị ngân hàng thu giữ nhà máy 40.000m2 để siết nợ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước (Công ty An Phước) do vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Theo MSB, việc thu giữ được thực hiện nhằm xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, căn cứ theo các thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp giữa hai bên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tài sản bị thu giữ là nhà máy sản xuất sợi dệt gắn với dự án phát triển vùng nguyên liệu cây gai, tọa lạc tại thôn Thuận Lương, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa. Khu đất triển khai dự án có diện tích 40.447 m2, thuộc loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, với thời hạn sử dụng 50 năm.

Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ tài sản gắn liền trên đất đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 2021 bởi cơ quan chức năng địa phương.

Bên cạnh bất động sản, MSB cũng tiến hành thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất thuộc quyền sở hữu của Công ty An Phước trong phạm vi nhà máy. Đây đều là các tài sản đã được doanh nghiệp sử dụng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Công ty An Phước được thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu ngành may mặc. Doanh nghiệp này được biết đến với dự án nhà máy sản xuất sợi gai tại Thanh Hóa, một trong những dự án trọng điểm trong lĩnh vực nguyên liệu dệt may.

Theo thông tin công bố, trụ sở chính của Công ty An Phước đặt tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội.