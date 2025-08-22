MSB công bố ngày chốt quyền hưởng cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Cụ thể, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn để phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ năm 2025 được lấy từ nguồn lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán của MSB tại thời điểm 31/12/2024.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.000 tỷ đồng lên mức 31.200 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 5.200 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến vào quý IV/2025.

Việc tăng vốn nằm trong kế hoạch tổng thể của MSB nhằm gia tăng quy mô cạnh tranh, củng cố các chỉ số an toàn vốn, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng trung - dài hạn và thể hiện cam kết về đảm bảo các tiêu chuẩn cao cấp trong quản trị rủi ro. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển các nền tảng số hóa, nâng cấp dịch vụ khách hàng cũng như mở rộng danh mục sản phẩm tài chính tích hợp.

MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức với tỷ lệ 20% (Ảnh: MSB).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB đang ghi nhận những diễn biến tích cực. Tính đến phiên giao dịch ngày 21/8/2025, cổ phiếu MSB giao dịch quanh vùng 17.450 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% so với thời điểm đầu năm và cao hơn mức tăng của chỉ số VnIndex (33,3%).

Kể từ thời điểm niêm yết trên sàn HoSE cuối năm 2020, MSB là một trong những ngân hàng thực hiện trả cổ tức khá đều đặn qua các năm.

Về định giá, cổ phiếu MSB có chỉ số P/B (giá trên giá trị sổ sách) của MSB hiện ở mức khoảng 1,04 lần, trong khi mức trung bình ngành ngân hàng là 1,4 lần. Cùng với đó, chỉ số P/E (giá trên lợi nhuận) ước tính vào khoảng 7,6 lần, khi P/E trung bình ngành ngân hàng đạt khoảng 9-10 lần, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của giá cổ phiếu MSB.

Một số yếu tố nội tại trong hoạt động kinh doanh cũng đang hỗ trợ cho triển vọng tích cực của cổ phiếu MSB. Mặc dù chi phí vốn có xu hướng tăng nhẹ, biên lãi ròng (NIM) 4 quý gần nhất của ngân hàng vẫn ở mức ổn định (gần 3,5%). Tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 13,39% trong 6 tháng đầu năm và tổng tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp ở mức 15,8%. Chiến lược đa dạng hóa nguồn tín dụng, cùng việc quản lý rủi ro chặt chẽ dự kiến giúp MSB nâng cao biên lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, MSB đang tích cực hoàn thiện hệ sinh thái tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Một trong những động thái quan trọng là kế hoạch thoái vốn tại Công ty Tài chính TNEX để tập trung nguồn lực và vốn vào các lĩnh vực trọng điểm có biên lợi nhuận cao như chứng khoán và quản lý tài sản (Wealth Management).

Đây là những mảng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh nhờ sự mở rộng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam cùng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ tài chính và đầu tư cá nhân. Đồng thời, ngân hàng cũng đang thực hiện thẩm định và đánh giá hoạt động M&A với một số đối tác nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư, mở rộng nguồn thu ngoài lãi.

Với nền tảng tài chính vững chắc, định hướng chiến lược rõ ràng cùng với việc tối ưu hóa cấu trúc hoạt động, MSB đang từng bước khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% không chỉ đảm bảo quyền lợi cho cổ đông mà còn tạo tiền đề cho những bước phát triển đột phá trong giai đoạn tiếp theo.