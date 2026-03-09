Một tuần chiến sự Iran: Bitcoin biến động quanh mốc 70.000 USD

Ghi nhận trong tuần đầu tiên của tháng 3, thị trường tiền số liên tục xoay chiều theo những tin tức địa chính trị từ Trung Đông.

Trái với kỳ vọng từng được thổi phồng là "vàng kỹ thuật số", biến động của bitcoin trong tuần qua đang cho thấy sự đồng pha rõ nét với các tài sản rủi ro như cổ phiếu thay vì trở thành hầm trú ẩn an toàn.

Giá bitcoin trải qua một tuần biến động mạnh khi chiến sự Iran bùng nổ ra (Ảnh: CryptoSlate).

Biến động mạnh theo nhịp đập địa chính trị

Khởi nguồn của đợt rung lắc bắt đầu vào ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel tiến hành không kích khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Phản ứng trước sự kiện này, bitcoin lập tức bốc hơi 8%, rơi tự do từ mốc 68.000 USD xuống vùng 63.000 USD. Sắc đỏ cũng bao trùm toàn bộ thị trường khi các đồng tiền số lớn khác như ethereum, solana hay XRP đồng loạt trượt giá.

Sang đến đầu tuần, áp lực đè nặng lên các tài sản rủi ro càng gia tăng khi Iran quyết định phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch xử lý 20% đến 30% lượng dầu toàn cầu. Theo dữ liệu từ Bloomberg, động thái này cộng hưởng với các vụ tấn công tàu chở dầu đã đẩy giá dầu Brent có thời điểm vọt lên 13%, thiết lập mức 82,37 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Tuy nhiên, kịch bản thị trường bất ngờ đảo chiều vào giữa tuần. Nhờ lực mua bắt đáy tích cực, đến ngày 4/3, bitcoin bật tăng ngoạn mục lên mức 73.669 USD - đỉnh cao nhất trong nhiều tuần. Các đồng tiền số xếp sau như ethereum cũng phục hồi lên 2.179 USD.

Dù vậy, đà hưng phấn này không kéo dài được lâu.

Theo dữ liệu từ Farside Investors, sự lo ngại rủi ro đã khiến giới đầu tư ồ ạt rút 576,8 triệu USD khỏi các quỹ ETF bitcoin chỉ trong 2 ngày thứ năm và thứ sáu.

Tính đến 21 giờ Chủ nhật (8/3, giờ Việt Nam), đồng tiền số lớn nhất thế giới lùi sâu về vùng 67.367 USD, đánh mất phần lớn thành quả phục hồi trước đó.

Vì sao bitcoin không thể là hầm trú ẩn?

Nhìn lại diễn biến tuần qua, giới phân tích cho rằng các động lực chi phối bitcoin đang là sự đan xen phức tạp giữa tâm lý vĩ mô và các yếu tố kỹ thuật nội tại.

Ông Adam Saville-Brown, Giám đốc thương mại của Tesseract Group, lý giải nhịp phục hồi giữa tuần thực chất đến từ việc các vị thế bán khống bị thanh lý khi tỷ lệ funding rate âm sâu. Đồng thời, một lượng vốn lớn từ stablecoin (vốn đã phình to lên chiếm 13% tổng vốn hóa thị trường) bắt đầu chảy ngược lại vào bitcoin.

Bên cạnh đó, theo đại diện từ Wincent, những tin đồn tích cực xung quanh việc Đạo luật Clarity tại Mỹ sắp được thông qua cũng tạo ra cú hích ngắn hạn cho tâm lý nhà đầu tư.

Thế nhưng, bức tranh vĩ mô lại không ủng hộ xu hướng tăng dài hạn. Xung đột tại Iran đã làm sáng tỏ một cuộc tranh luận lâu năm: Bitcoin không hoạt động như một tài sản trú ẩn.

Trong khi vàng liên tục phá đỉnh, vươn lên sát mốc 5.400 USD/ounce, bitcoin lại chịu áp lực bán tháo cùng chiều với thị trường cổ phiếu.

Cơ chế truyền dẫn rủi ro diễn ra thông qua đồng USD và giá năng lượng. Cú sốc giá dầu thô làm dấy lên lo ngại lạm phát bùng phát trở lại, khiến giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Lãi suất neo cao đẩy chỉ số sức mạnh đồng bạc xanh (DXY) vọt lên 99,4, từ đó bóp nghẹt thanh khoản của các tài sản rủi ro như tiền số.

Biểu đồ biến động giá bitcoin tuần qua (Nguồn: Kitco).

Về mặt kỹ thuật, bitcoin đang bước vào "cuộc thử lửa" giằng co quyết liệt.

Theo nhà phân tích Rekt Capital, đồng tiền này đang đối mặt với nguy cơ biến đường trung bình động 200 tuần (EMA 200, quanh mốc 68.310 USD) thành một vùng kháng cự mới. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ 60.000 USD, các kịch bản bi quan cho thấy giá có thể trượt dài thêm 30% để lùi về mốc 50.000 USD.

Dù đối mặt với biến động dữ dội, một bộ phận chuyên gia vẫn giữ góc nhìn lạc quan về dài hạn. Trader Michaël van de Poppe chỉ ra rằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giữa bitcoin và vàng đang ở mức thấp kỷ lục, cho thấy bitcoin hiện đang bị định giá thấp hơn đáng kể so với kim loại quý trong ngắn hạn.

Tương tự, các định chế tài chính lớn như JPMorgan, CoinShares hay Standard Chartered vẫn duy trì dự báo giá bitcoin sẽ đạt mốc 120.000-170.000 USD trong năm 2026, bất chấp những rủi ro địa chính trị đang phủ bóng lên thị trường.