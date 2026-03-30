Một tuần biến động của lãi suất liên ngân hàng, công cụ "nóng" được sử dụng

Thị trường liên ngân hàng liên tục những chuyển động trong tuần qua. Trong tuần, dữ liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên quan ngân hàng Việt Nam (VIRA) ghi nhận có thời điểm lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 8%/năm nhưng đã hạ nhiệt vào cuối tuần. Để điều tiết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo đó đã bơm ròng xấp xỉ 1.624 tỷ đồng vào thị trường.

Cụ thể trên thị trường mở (OMO), NHNN đã cho các thành viên vay 30.535 tỷ đồng với lãi suất 4,5% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong khi đó khối lượng đáo hạn lên tới gần 28.911 tỷ đồng. Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố (bơm tiền) dao động quanh mức 245.000 tỷ đồng.

Kênh tín phiếu tiếp tục không có phát sinh giao dịch mới.

Ở diễn biến khác, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng biến động mạnh. Lãi suất bình quân qua đêm tăng dần từ đầu tuần lên 5,38%/năm rồi vọt lên 8,05%/năm vào giữa tuần (ngày 24/3), sau đó hạ nhiệt về 6,86% và 4,53%/năm vào cuối tuần.

Lãi suất liên ngân hàng ngày 27/3 (Ảnh: VIRA).

Trong tuần, áp lực tỷ giá cũng tăng mạnh, đặc biệt diễn biến tỷ giá USD trên thị trường tự do ghi nhận biến động mạnh khi tăng vọt lên tới 28.000 đồng/USD.

Nhà điều hành được biết đã thực hiện bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang cho các tổ chức tín dụng nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Giá bán kỳ hạn được đưa ra là 26.850 đồng/USD.

Không phải lần đầu tiên NHNN áp dụng công cụ này. Trước đó, vào năm 2025, NHNN cũng từng một số lần bán ngoại tệ có huỷ ngang để hạ nhiệt thị trường tỷ giá, đồng thời vẫn giữ được dự trữ ngoại hối .

Chuyên gia cho rằng biện pháp can thiệp mang tính điều tiết, tập trung vào việc ổn định kỳ vọng thị trường và thanh khoản hệ thống, đồng thời tối ưu hóa dự trữ ngoại hối thay vì tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường.

Trong ngắn hạn, đây được đánh giá là hướng tiếp cận phù hợp nhằm ổn định tâm lý thị trường và tạo thời gian chờ đợi các yếu tố bên ngoài có thể cải thiện tích cực hơn.