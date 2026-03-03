Lãi suất qua đêm vọt lên 11,1%, NHNN bơm ròng gần 35.000 tỷ đồng

Theo thống kê từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), trong ngày 2/3, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng đối với đồng VND đồng loạt đi lên ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, với mức tăng dao động 0,6-6,3%/năm so với phiên cuối tuần trước.

Cụ thể, lãi suất qua đêm bật tăng mạnh thêm 6,3%, lên mức 11,1%/năm. Kỳ hạn 1 tuần cũng ghi nhận mức tăng 4,5%, lên 12%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 2,25%, đạt 9,25%/năm; còn kỳ hạn 1 tháng nhích thêm 0,6%, lên 7,8%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng USD chỉ tăng nhẹ 0,01-0,03% tại các kỳ hạn dài hơn. Mức lãi suất giao dịch qua đêm ở 3,61%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 3,68%/năm; 2 tuần ở 3,74%/năm và 1 tháng đạt 3,76%/năm.

Trên kênh thị trường mở (OMO), trong phiên 2/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chào thầu tổng cộng 91.000 tỷ đồng, bao gồm 38.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 38.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày và 15.000 tỷ đồng kỳ hạn 21 ngày, cùng áp dụng mức lãi suất 4,5%/năm.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết quả đấu thầu cho thấy tổng khối lượng trúng thầu đạt khoảng 82.641 tỷ đồng, trong đó 30.175 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 37.465 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 15.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 21 ngày. Cùng ngày, lượng vốn đáo hạn vào khoảng 47.869 tỷ đồng và nhà điều hành không phát hành tín phiếu.

Tính chung, cơ quan điều hành tiền tệ đã bơm ròng xấp xỉ 34.772 tỷ đồng ra thị trường, đưa tổng dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố giấy tờ có giá lên khoảng 439.450 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 2, thị trường tiền tệ Việt Nam ghi nhận một đợt biến động hiếm gặp khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt ở các kỳ hạn rất ngắn. Vào phiên 3/2, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm tăng vọt lên 17%/năm.

Nhưng chỉ sau hơn 3 tuần, mặt bằng lãi suất đã nhanh chóng hạ nhiệt. Đến phiên 26/2, lãi suất qua đêm giảm về 2,83%/năm, thấp hơn 13,56% so với mức đỉnh ngày 3/2.