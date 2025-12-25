Một trường hợp bị ngân hàng dừng cho rút, chuyển tiền tại quầy từ năm 2026

Để tránh gián đoạn giao dịch, người dân cần chủ động liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc căn cước điện tử. Việc chuyển đổi này là bắt buộc, bởi từ thời điểm 1/1/2026 hệ thống ngân hàng sẽ chỉ cho phép giao dịch khi khách hàng đã hoàn tất xác thực danh tính và đối chiếu dữ liệu sinh trắc học.

Quy định quan trọng này nằm tại Thông tư 17/2024 của Ngân hàng Nhà nước về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư 18/2024 về hoạt động thẻ ngân hàng.

10 ngày nữa, ngân hàng sẽ dừng rút/chuyển tiền tại quầy với trường hợp người Việt Nam dùng hộ chiếu (Ảnh: DT).

Thông tư 17 nêu khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi dữ liệu sinh trắc học trùng khớp với thông tin lưu trong căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ cao. Trường hợp sử dụng căn cước công dân không gắn chip, ngân hàng sẽ xác thực qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư 18 nêu rõ khi mở thẻ hoặc giao kết hợp đồng sử dụng thẻ, ngân hàng phải yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi; hộ chiếu không còn được xem là giấy tờ hợp lệ.

Quy định mới đồng thời thay thế quy định tại Thông tư 48/2018 quy định về tiền gửi tiết kiệm vốn cho phép sử dụng hộ chiếu để rút tiền, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc siết chặt quy trình nhận diện nhằm đảm bảo tính chính xác, tăng cường phòng chống gian lận, giả mạo và chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống ngân hàng.

Sự điều chỉnh này áp dụng cho toàn bộ các dịch vụ tài chính tại ngân hàng, bao gồm quy trình mở mới tài khoản thanh toán; phát hành thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng; các giao dịch tài chính tại quầy như rút, chuyển tiền, thanh toán... Để thay thế, khách hàng cần sử dụng căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (thông qua ứng dụng VNeID) để thực hiện xác minh danh tính.