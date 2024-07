Một tỉnh vùng cao vô địch cả nước về tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 7 duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong tháng tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,1%; riêng ngành khai khoáng giảm 7%.

Tính chung 7 tháng, IIP ước tính tăng 8,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 giảm 0,8%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2023 giảm 1,2%), đóng góp 8,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,4% (cùng kỳ năm 2023 tăng 1,4%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2% (cùng kỳ năm 2023 tăng 5,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 6,2% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2%), làm giảm 0,9 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Tổng cục thống kê cho biết, IIP 7 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Ba địa phương có IIP giảm là Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Gia Lai.

Địa phương có IIP 7 tháng tăng mạnh nhất là Lai Châu với mức tăng 64,3% so với cùng kỳ, kế đến là Trà Vinh với mức tăng 48,6%; Khánh Hòa tăng 45,4%; Phú Thọ tăng 36,9%... Một số địa phương khác như Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên cũng có IIP tăng cao.

Theo lý giải của cơ quan thống kê, một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Cụ thể, những địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm có: Lai Châu tăng 43,1%; Phú Thọ tăng 38,4%; Bắc Giang tăng 27,5%; Bình Phước tăng 17,1%; Thanh Hóa tăng 15,1%; Điện Biên tăng 8,8%.

Một số địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao là: Khánh Hòa tăng 258,5 %; Lai Châu tăng 66,4 %; Cao Bằng tăng 62,1 %; Điện Biên tăng 51,8%; Sơn La tăng 35,2%; Thanh Hóa tăng 33%; Phú Thọ tăng 15,3%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Trong đó, những địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước là: Cà Mau tăng 1,5%; Gia Lai tăng 0,3%; Hà Tĩnh giảm 8%; Quảng Ngãi giảm 4,2%.

Địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện 7 tháng tăng thấp hoặc giảm gồm: Quảng Trị tăng 1,7%; Quảng Ngãi giảm 16,9%; Thừa Thiên - Huế giảm 16,1%; Lạng Sơn giảm 15,5%; Lâm Đồng giảm 5,6%; Gia Lai giảm 3,6%.

Địa phương có ngành khai khoáng giảm: Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 14,3%; Lâm Đồng giảm 8,6%; Quảng Trị giảm 4,7%; Lạng Sơn giảm 3,0%; Thừa Thiên - Huế giảm 1,6%.

Như vậy, điều thú vị là trong 7 tháng qua, những địa phương có IIP tăng cao lại là những tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La…

Riêng tháng 7, tại một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn, chỉ số IIP của Bắc Giang tăng 8,7% so với cùng kỳ; Vĩnh Phúc tăng 6,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,6%; Cần Thơ tăng 4,8%; Thanh Hóa tăng 4,6%; Bình Dương tăng 4,1%.

IIP của Đà Nẵng tăng 3,7%; TPHCM tăng 3,2%; Hà Nội tăng 2,3%; Quảng Ninh tăng 1,8%. Đáng chú ý, chỉ số này của Đồng Nai chỉ tăng nhẹ 1,5%; Thái Nguyên tăng 1,2%; Quảng Ngãi tăng 0,5%; Long An tăng 0,3%; Hải Dương tăng 0,2%.

Thậm chí, tại Bắc Ninh - thủ phủ công nghiệp miền Bắc - chỉ số IIP giảm 8,3%; Hải Phòng giảm 8,1%; Quảng Nam giảm 5,4% trong tháng 7.

Cũng theo cơ quan thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/7 đạt trạng thái tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,3% so với cùng thời điểm năm trước.