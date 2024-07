Ngân sách Nhà nước ra sao trong tháng đầu chi trả tăng lương cơ sở 30%?

Tổng cục Thống kê, trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 7 và 7 tháng của Bộ Tài chính gửi ngày 26/7, vừa có cập nhật.

Theo đó, thu NSNN 7 tháng năm nay ước tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi NSNN ước chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Ngân sách bội thu trong 7 tháng qua (Nguồn: GSO/MOF).

Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 7 ước đạt gần 150.000 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu NSNN 7 tháng ước đạt 1,19 triệu tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán năm và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như thu nội địa tháng 7 ước đạt 126.200 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước đạt 995.000 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 4.800 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước đạt 34.400 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán năm và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 7 ước đạt 18.800 tỷ đồng và lũy kế 7 tháng ước đạt 158.500 tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán năm và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 152.600 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, tổng chi NSNN ước đạt 948.300 tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng năm nay ước đạt 652.500 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ; chi đầu tư phát triển đạt 232.100 tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán và giảm 8,4%; chi trả nợ lãi 63.200 tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán và tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong tháng 7, cán cân NSNN bội chi 2.600 tỷ đồng. Tuy vậy, tính trong 7 tháng qua, cán cân NSNN vẫn bội thu 239.800 tỷ đồng.