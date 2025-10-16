Một ngân hàng đóng cửa 32 phòng giao dịch trong gần một tháng

Ngân hàng Thương mại Ngoại thương công nghệ số - VCBNeo (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng - CBBank) trong khoảng một tháng trở lại đây liên tục đăng thông tin đóng cửa phòng giao dịch.

Theo thông báo hồi giữa tháng 5, VCBNeo có 92 điểm hoạt động, gồm 21 chi nhánh và 71 phòng giao dịch. Tuy nhiên, ngân hàng này thông tin sẽ đóng cửa 32 phòng giao dịch so với hiện tại, tương đương tỷ lệ đóng cửa là 45%.

CBBank được thành lập vào năm 1989 với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng TMCP Nông thôn Rạch Kiến. Đến năm 2007, ngân hàng chuyển đổi từ mô hình ngân hàng nông thôn thành Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank).

Năm 2013, ngân hàng tái cấu trúc, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước mua lại đơn vị này với giá 0 đồng, sau đó đổi tên thương hiệu thành CBBank.

Ngày 17/10/2024, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định chuyển giao bắt buộc CBBank do Nhà nước là chủ sở hữu 100% vốn cho Vietcombank theo phương án được Chính phủ phê duyệt. CBBank sau đó đổi tên thành VCBNeo và thay đổi nhận diện thương hiệu, định hướng hoạt động thành ngân hàng số. Hiện tại ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBNeo.

Nhân viên giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thông tin tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc sau gần một năm triển khai, Ngân hàng Nhà nước cho biết các đơn vị được chuyển giao bắt buộc đã đạt những kết quả tích cực: hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự cấp cao, thay đổi tên và nhận diện thương hiệu mới, tận dụng sức mạnh thương hiệu bảo trợ để củng cố niềm tin khách hàng.

Về cơ bản, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đã thực hiện thay đổi tên, nhận diện thương hiệu và ra mắt thương hiệu mới để tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu bảo trợ của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, tạo dựng niềm tin cho khách hàng.

4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc trong một năm qua là GPBank, OceanBank, CBBank, Dong A Bank. Ngoài CBBank đổi tên, GPBank cũng đổi sang tên gọi mới là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) sau khi chuyển giao về VPBank, OceanBank đổi tên thành MBV sau khi được chuyển giao về MB, Dong A Bank đổi tên thành Vikki Bank sau khi chuyển giao về HDBank.