Một cổ phiếu tăng kịch trần khi công ty được giao đất, duyệt quy hoạch 25ha

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) liên tiếp nhận tin vui từ các dự án quy mô lớn tại Bình Định, Bình Dương.

Tại Bình Định, công ty được tỉnh giao hơn 21ha đất tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để thực hiện dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

Dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tuy Phước (phê duyệt ngày 23/5/2023). UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh có tổng diện tích hơn 43,1 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.343 tỷ đồng. Dự án sẽ bao gồm các sản phẩm nhà phố, đất nền, shophouse…

Tại Bình Dương, công ty cho biết Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 tại TP Thuận An đã được phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500. Trong đó, Thuận An 1 có diện tích 1,8ha còn Thuận An 2 là 2,6ha. Tổng số lượng sản phẩm cả 2 dự án vào khoảng 6.000 căn hộ.

Các thông tin tích cực này phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu PDR. Trong 3 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu này đều tăng, đặc biệt ngày 13/10 tăng kịch trần lên mức 26.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 2 năm nay, giá cổ phiếu PDR giao dịch trên sàn chứng khoán đã tăng 2,6 lần.

Bên cạnh các thông tin liên quan dự án, Phát Đạt cũng đang rốt ráo xử lý nợ vay. Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đến cuối tháng 9, Phát Đạt còn dư nợ trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với số đầu năm.

Tại ngày 30/6, nợ vay tài chính của công ty là 3.888 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,45 lần. Con số nợ vay đã giảm nhiều trong các quý vừa qua, đỉnh điểm quý III/2022 lên tới 5.265 tỷ đồng.

Phát Đạt chủ yếu đầu tư các dự án bất động sản dân dụng, tập trung vào các phân khúc cao cấp và trung cấp trải dài từ miền Trung đến miền Nam như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, Phú Quốc… Công ty có định hướng mở rộng kinh doanh thêm khu công nghiệp, cầu đường và cung cấp dịch vụ về bất động sản.

Tổng quỹ đất của công ty này khoảng 7.434ha, nhiều nhất ở Quảng Ngãi - quê hương của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt, người sáng lập công ty.