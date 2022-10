Morgan Stanley: Giá dầu sẽ trở lại mốc 100 USD/thùng trong quý tới

Ngay sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh (OPEC+) quyết định cắt giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2020, ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Mỹ cho biết, giá dầu Brent sẽ tiến đến mốc 100 USD/thùng nhanh hơn so với dự báo trước đó.

Lúc 6h30 sáng nay (7/10) giá dầu WTI giao ngay tăng nhẹ 0,55% lên mức 89,94 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng 1,05 USD, tương đương 1,12%, lên 94,42 USD/thùng.

Sau quyết định cắt giảm sản lượng, giá dầu Brent sẽ tiến đến mốc 100 USD/thùng nhanh hơn so với dự báo trước đó (Ảnh: Getty).

OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11 tới, nhưng mức giảm thực tế của nhóm sẽ chỉ khoảng 1 triệu thùng/ngày đến 1,1 triệu thùng/ngày do nhiều nước không bơm đủ hạn ngạch trong nhiều tháng qua. Nguyên nhân là do một số nước hạn chế về năng lực sản xuất, một số thiếu đầu tư vào các giếng khai thác dầu hay thậm chí như trường hợp của Nga là do bị trừng phạt.

Do đó, mức giảm thực tế chủ yếu đến từ Saudi Arabia và các nhà sản xuất khác ở vùng Vịnh.

Morgan Stanley ước tính, mức thâm hụt của thị trường dầu sẽ tăng lên 900.000 thùng/ngày trong năm tới, tăng so với mức dự đoán trước đó là 200.000 thùng/ngày.

"Con số dự báo này đưa ra với giả định sản lượng dầu của Nga sẽ giảm 1-1,5 triệu thùng/ngày sau khi lệnh cấm vận dầu Nga của EU có hiệu lực", các chiến lược gia của Morgan Stanley nói.

Các ngân hàng khác cũng nâng dự báo về giá dầu sau quyết định giảm sản lượng của OPEC. Theo đó, Goldman Sachs đã dự báo dầu Brent sẽ tăng 10 USD lên 110 USD/thùng trong quý này.

Nói với Bloomberg, ông Damien Courvalin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Goldman Sachs, cho rằng với nguồn cung như hiện nay, giá dầu sẽ tăng cao hơn vào cuối năm nay.

Người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại ING - ông Warren Patterson cũng cho rằng: "Với tuyên bố cắt giảm nguồn cung lớn gần đây của OPEC+, thị trường dầu toàn cầu có khả năng sẽ thiếu hụt trong suốt năm 2023. Điều này sẽ làm đảo ngược dự báo vừa qua của chúng tôi".

Trước đó, ING cho rằng dầu Brent sẽ giao dịch ở trong khoảng 90 USD/thùng trong thời gian còn lại của năm và nửa đầu năm 2023 trước khi tăng trở lại vào nửa cuối năm 2023.