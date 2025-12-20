Mộc Châu Creamery: Khởi tạo hệ sinh thái sữa thượng hạng

Tại sự kiện, câu chuyện thương hiệu được thể hiện thông qua hình tượng “Dòng chảy di sản”, biểu trưng cho sự hòa quyện bền bỉ giữa thiên nhiên, con người, không gian và thời gian.

Dòng chảy ấy được khởi nguồn từ vùng đất Mộc Châu từ năm 1958, khi nghề làm sữa bắt đầu bén rễ trên cao nguyên, chảy qua gần bảy thập kỷ tích lũy kinh nghiệm, hun đúc bản năng làm nghề và gìn giữ sự tâm huyết của nhiều thế hệ.

Bắt đầu từ những giọt sương trên đầu ngọn cỏ, từ nhịp sống cần mẫn của người nông dân, tới hành trình của từng giọt sữa đi qua nhà máy, để rồi dòng sữa ấy trở thành thức uống dinh dưỡng mỗi ngày của nhiều gia đình.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, trình chiếu và những câu chuyện chân thực từ chính những người làm nghề đã đưa người tham dự vào một hành trình giàu cảm xúc - nơi kinh nghiệm được trao truyền, bản năng nghề sữa được tiếp nối và tâm huyết với nghề được bồi đắp bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác, suốt gần bảy thập kỷ qua.

Khoảnh khắc “bình minh thương hiệu” khi logo Mộc Châu Creamery hiện lên trong ánh sáng dịu dàng, như một lời hẹn mở ra hành trình mới của dòng sữa truyền đời (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Trong khuôn khổ sự kiện, Mộc Châu Creamery nhấn mạnh giá trị đơn nguồn thượng hạng - nơi mọi giọt sữa đều khởi nguồn từ duy nhất một hệ sinh thái khép kín tại vành đai vàng sữa Mộc Châu. Chất lượng của Mộc Châu Creamery được hình thành từ điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đất này và được gìn giữ ổn định qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt của Mộc Châu Creamery không chỉ nằm ở vùng đất, mà còn ở con người. Đó là dấu ấn của kỹ nghệ làm sữa truyền đời - nơi kinh nghiệm, sự am hiểu đàn bò và bản năng làm nghề đóng vai trò trung tâm trong từng công đoạn.

Công nghệ và quy trình hiện đại được ứng dụng như một nền tảng hỗ trợ, nhằm bảo toàn và tôn vinh trọn vẹn chất lượng sữa nguyên bản, để mỗi sản phẩm Mộc Châu Creamery phản ánh trung thực nhất tinh thần lao động, sự tỉ mỉ và niềm tự hào nghề sữa của vùng cao nguyên.

Màn trình diễn nghệ thuật tái hiện hành trình nghề sữa Mộc Châu trên sân khấu (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện “di sản sống” của nghề sữa Mộc Châu, với sự hiện diện của các thế hệ nông dân, kỹ sư và những người đã gắn bó lâu năm với nghề, cùng lớp người trẻ đang tiếp nối truyền thống.

Thông qua những câu chuyện chân thực và trải nghiệm được chia sẻ tại sự kiện, người tham dự có cơ hội hiểu rõ hơn hành trình gìn giữ vùng nguyên liệu, chăm sóc đàn bò và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn làm sữa - những yếu tố đã góp phần hình thành nên chất lượng ổn định và bản sắc riêng của Mộc Châu Creamery suốt nhiều năm qua.

Người nông dân Mộc Châu ân cần chăm sóc đàn bò giữa thảo nguyên xanh mát, nơi giọt sương và nhịp sống cần mẫn hòa quyện thành di sản (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Phát biểu tại sự kiện, đại diện công ty chia sẻ, Mộc Châu Creamery là bước chuyển mình mang tính chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. “Mộc Châu Creamery là kết tinh của điều kiện thiên nhiên ưu ái, tâm huyết làm nghề và tình yêu gắn bó giữa bò và người.

Chúng tôi tin rằng sự am hiểu, tỉ mỉ và kỹ nghệ của người làm sữa Mộc Châu đã tạo nên chất lượng ổn định và sự sáng tạo trong từng sản phẩm, phản ánh tinh thần của một dòng sữa được làm bằng tay nghề, bằng thời gian và bằng niềm tự hào truyền đời”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Bên cạnh ý nghĩa thương hiệu, sự kiện lần này còn tái khẳng định định hướng phát triển bền vững của Mộc Châu Creamery, được xây dựng trên nền tảng gìn giữ và tiếp nối nghề sữa truyền đời của vùng đất Mộc Châu.

Doanh nghiệp xác định sự bền vững không chỉ nằm ở sản phẩm, mà trước hết nằm ở việc bảo tồn và phát triển kỹ nghệ làm sữa - nơi kinh nghiệm, bản năng nghề nghiệp và tri thức tích lũy của người thợ sữa được trao truyền.

Mộc Châu Creamery xuất hiện trang nhã trong không gian lễ ra mắt, khẳng định bước chuyển mình chiến lược và cam kết chất lượng vượt trội (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Mộc Châu Creamery xác định vai trò của mình là đồng hành cùng người chăn nuôi, góp phần bảo tồn sinh kế truyền thống, nâng cao giá trị lao động địa phương và tạo điều kiện để tri thức nghề nghiệp được trao truyền bền vững giữa các thế hệ.

Thông qua việc đầu tư có chọn lọc, phát triển chuỗi giá trị gắn với địa phương và tôn trọng nhịp sống bản địa, doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra tác động tích cực, lâu dài cho cộng đồng, nơi sự phát triển kinh tế song hành cùng gìn giữ bản sắc và môi trường sống.

Lễ ra mắt khép lại bằng nghi thức công bố logo mới của Mộc Châu Creamery, biểu trưng cho sự tinh giản, hiện đại nhưng vẫn giữ lại nét đặc trưng của cao nguyên và đàn bò sữa.

Khoảnh khắc đánh dấu sự hòa quyện giữa truyền thống lâu đời và một tầm nhìn tương lai - nơi Mộc Châu không chỉ là vùng nguyên liệu mà còn là thương hiệu của niềm tự hào, của nỗ lực nâng tầm chất lượng và của sự lan tỏa những giá trị đã gắn bó với bao thế hệ.