Misakii: Thương hiệu nội địa đến từ Nagoya, Nhật Bản, được các bậc cha mẹ trẻ yêu thích

Dân trí Hiện nay, bỉm trẻ em Misakii đã có mặt tại Việt Nam với mức giá hợp lý và chất lượng an toàn, thoải mái.

Mục tiêu ban đầu mà Misakii hướng đến chính là sự an toàn, tiện dụng, tiết kiệm tối đa được đặt lên hàng đầu. Misakii quan tâm đến nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn tăng trưởng, tập trung vào việc sử dụng vật liệu, kiểm tra chất lượng, cải tiến thiết kế, nghiên cứu và phát triển vì sự phát triển khỏe mạnh của bé.

Sứ mệnh của Misakii là "Cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao". Mỗi sản phẩm đều bắt đầu từ tình yêu thương của mẹ, xem xét những mối quan tâm của mẹ một cách toàn diện, nghiên cứu và phát triển cẩn thận từng sản phẩm, giải quyết tất cả những băn khoăn của cha mẹ trong quá trình nuôi con.

Một loại bỉm tốt cần có những đặc trưng như độ thấm hút tốt, chống tràn hiệu quả, mềm mại và đẹp mắt, không có bất cứ rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Tất cả những yếu tố này đều hội tụ ở dòng bỉm trẻ em Misakii chính hãng có xuất xứ từ Nhật Bản, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đã phủ sóng tại các thị trường Việt Nam.

Bất kể thương hiệu, giá cả hay hình thức sản phẩm, người tiêu dùng đều lựa chọn và quan tâm đến những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho em bé, giúp bé và mẹ cùng có nhiều trải nghiệm tuyệt vời mỗi ngày!

Theo đó, Misakii đã làm việc với các bác sĩ sản khoa Nhật Bản để phát triển các sản phẩm chất lượng cao cho cha mẹ và trẻ sơ sinh. Sau hai năm nghiên cứu và phát triển, Misakii đã cho ra đời dòng sản phẩm bỉm dán cao cấp đầu tiên: Bỉm trẻ em Misakii.

Lời nhận định từ các chuyên gia và lời khen từ người tiêu dùng dành cho Misakii thường là những ưu điểm sau đây: Siêu mỏng đến 0,25 cm; Sản xuất từ chất liệu thiên nhiên mềm mịn; Công nghệ chống tràn đầy và siêu thấm hút, thời gian sử dụng lên đến 6-8 tiếng; Thiết kế đẹp mắt, có vạch báo đầy; Đáy bỉm có tính năng thoát ẩm 100% và đai lưng mềm mại.

Ngoài ra, sản phẩm từ Misakii không chứa các thành phần tạo mùi, tạo hương thơm, đảm bảo độ thân thiện, không gây kích ứng với làn da nhạy cảm của em bé.

Lời cam kết lớn đến từ Misakii chính là chất lượng an toàn, luôn ưu tiên sự an toàn đối với làn da bé. Bên cạnh đó, Misakii không ngừng cải thiện độ tiện dụng, tính thẩm mỹ và ưu đãi phù hợp để sản phẩm có ích hơn đối với cha mẹ.

"Thương hiệu bỉm trẻ em Misakii đã được cấp phép an toàn và đạt Chứng nhận quốc tế nhưng điều làm chúng tôi tự hào hơn cả chính là niềm tin, sự ủng hộ miệt mài từ cộng đồng những người làm cha mẹ. Misakii đã đồng hành cùng bé từ những năm tháng đầu đời lúc 0 tháng tuổi, trải qua nhiều thế hệ, cha mẹ đã luôn tin dùng Misakii", đại diện nhãn hàng nói.

Đề cập tới tư vấn lựa cho sản phẩm, đại diện nhãn hàng thông tin: Nếu như cha mẹ vẫn còn phân vân không biết bé nên sử dụng bỉm dán hay bỉm quần, cha mẹ chỉ cần lựa chọn size cho bé bằng cân nặng. Mỗi khoảng cân nặng của bé sẽ phù hợp với loại bỉm và size khác nhau.

Bỉm dán:

- Size NB (Newborn) 90 miếng, dành cho trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 5 kg.

- Size S 82 miếng, dành cho trẻ có cân nặng từ 4-8 kg.

- Size M 64 miếng, dành cho trẻ có cân nặng từ 6-11 kg.

- Size L 54 miếng, dành cho trẻ có cân nặng từ 9-14 kg.

Bỉm quần:

- Size M 58 miếng, dành cho trẻ có cân nặng từ 6-11 kg.

- Size L 44 miếng, dành cho trẻ có cân nặng từ 9-14 kg.

- Size XL 38 miếng, dành cho trẻ có cân nặng từ 12-22 kg.

- Size XXL 26 miếng, dành cho trẻ có cân nặng từ 15-28 kg.

- "Misakii với phương châm "Born of love, do for love", sinh ra vì tình yêu, hành động vì tình yêu, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về độ an toàn cho trẻ nhỏ của Chính phủ Nhật Bản, không chỉ chất lượng cao mà còn phục vụ khách hàng tận tâm, nhiều chương trình ưu đãi, chính sách hỗ trợ mua hàng.

Misakii luôn chú trọng tới chất lượng sản phẩm và chất lượng đào tạo nhân lực, với mong muốn cho cha mẹ và bé những trải nghiệm mua hàng, sử dụng sản phẩm tuyệt vời nhất: Một sản phẩm trẻ em chất lượng giúp bé thông thoáng, dễ chịu suốt ngày dài và giúp mẹ tiết kiệm về thời gian và tài chính", nhà sản xuất khẳng định.

Trường Thịnh