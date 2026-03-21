MIK Group mở rộng quy mô phát triển với 3 trụ cột chiến lược

Ba trụ cột chiến lược phát triển

Tại sự kiện, ông Nguyễn Dũng Minh - Phó tổng giám đốc MIK Group - cho biết chiến lược phát triển của tập đoàn được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi: mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu.

Đây là định hướng xuyên suốt cho giai đoạn mới khi thị trường bất động sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và tiêu chuẩn phát triển đô thị.

Về quy mô, MIK Group tập trung xây dựng các khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân với hệ tiện ích đồng bộ và giá trị gia tăng bền vững. Giai đoạn tới, doanh nghiệp dự kiến triển khai hơn 20 dự án trọng điểm trên quỹ đất khoảng 1.400ha gồm hơn 171.000 căn hộ và khoảng 13.700 sản phẩm thấp tầng.

Song song với mở rộng quy mô, MIK Group nhấn mạnh yếu tố hiệu quả trong phát triển và vận hành dự án. Tại các dự án do MIK Group phát triển, yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm, thể hiện qua việc tạo dựng không gian sống phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, thuận tiện cho việc đi lại và giúp cư dân dễ dàng kết nối trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Dũng Minh cho biết, MIK Group định hướng phát triển theo hướng bền bỉ và chuẩn mực. Theo đó, giá trị cốt lõi không nằm ở tốc độ mở rộng, mà ở tính ổn định, độ tin cậy và hiệu quả được kiểm chứng theo thời gian.

Việc tăng cường hợp tác được xem là yếu tố then chốt để hiện thực hóa các tiêu chuẩn phát triển mới. MIK Group chủ động đồng hành cùng các đối tác hàng đầu thế giới ở nhiều khâu, từ quy hoạch, thiết kế, cảnh quan đến thi công và vận hành. Cách tiếp cận này giúp MIK Group đưa các kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện triển khai thực tế tại thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, xuyên suốt ba trụ cột này là cam kết về chất lượng, yếu tố cốt lõi chi phối mọi quyết định phát triển của MIK Group, từ mở rộng có chọn lọc đến cách thức hợp tác thay vì chỉ tập trung vào quy mô.

Mở rộng hợp tác, hoàn thiện cấu trúc sản phẩm

MIK Partnership Summit 2026 quy tụ nhiều đối tác hàng đầu đến từ các quốc gia trên thế giới tới tham dự.

Trong đó nổi bật là các đơn vị đến từ Mỹ như Turner International - đơn vị quản lý dự án quốc tế với hơn 120 năm kinh nghiệm; nhóm các công ty tư vấn thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới gồm Gensler, KPF, Benoy và NBBJ; Urban Land Institute (ULI) - mạng lưới gần 50.000 thành viên toàn cầu tham gia chia sẻ, nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn phát triển đô thị.

Bên cạnh đó là các đối tác quốc tế khác như G8A (Thụy Sỹ), COEN (Singapore), Meliá (Tây Ban Nha), Hilton (Mỹ), Accor (Pháp), IHG…

Tại sự kiện, MIK Group tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và trong nước có năng lực hàng đầu thông qua các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực.

Trong đó, Turner đại diện cho mảng quản lý dự án quốc tế, ULI trong xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn và hệ thống đối tác, Accor và Savills trong vận hành cùng hai trong số những đối tác thi công hàng đầu Việt Nam là Coteccons và Ricons.

Tại sự kiện, MIK Group đã giới thiệu ba dòng sản phẩm căn hộ cao tầng thế hệ mới: M Series, I Series và K Series. Bên cạnh các dự án nhà ở cao tầng vốn là thế mạnh của MIK Group, thời gian tới tập đoàn sẽ giới thiệu dòng sản phẩm mới dành cho phát triển đô thị quy mô lớn.

Song song với việc hoàn thiện cấu trúc sản phẩm, MIK Group tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường có tiềm năng tăng trưởng dài hạn như Hà Nội, TPHCM và các địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh. Danh mục phát triển bao gồm các dự án cao tầng, khu đô thị phức hợp và tổ hợp thương mại dịch vụ quy mô lớn.

Năm 2026, MIK Group sẽ ra mắt thị trường TPHCM với dòng sản phẩm nhà ở cao tầng Imperia thế hệ mới, trong đó có dự án Imperia Sensa Park và dự án tại Cần Giờ đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đến từ Savills, Gensler và Urban Land Institute (ULI) đã mang đến những góc nhìn về triển vọng thị trường, xu hướng phát triển năm 2026 và bối cảnh bất động sản toàn cầu, qua đó góp phần làm rõ hơn các động lực tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong giai đoạn tới.

Với chiến lược rõ ràng, sản phẩm được chuẩn hóa và mạng lưới hợp tác ngày càng mở rộng, MIK Group đang từng bước chuyển mình từ phát triển từng dự án riêng lẻ sang tư duy phát triển đô thị dài hạn. Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ mới, cách tiếp cận dựa trên hiệu quả, quy mô có chọn lọc và hợp tác sâu rộng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.