Máy bay A320 của Airbus gặp vấn đề mới sau sự cố phần mềm

Theo Reuters, Airbus vừa phát hiện lỗi chất lượng ở một số tấm panel kim loại trên thân A320, khiến một số lịch giao máy bay bị trì hoãn. Điều may mắn là các máy bay này chưa được đưa vào vận hành, khai thác thương mại.

Airbus thông báo: "Công ty đã phát hiện vấn đề chất lượng ảnh hưởng đến một số tấm kim loại của dòng máy bay A320", đồng thời khẳng định "nguyên nhân đã được xác định và kiểm soát, mọi tấm kim loại mới sản xuất đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu".

Airbus phát hiện vấn đề mới chỉ vài ngày sau chiến dịch thu hồi và cập nhật phần mềm quy mô lớn nhất lịch sử A320, nhằm xử lý nguy cơ trục trặc do bức xạ mặt trời, từng ảnh hưởng đến chuyến bay JetBlue. Khoảng một nửa đội bay A320 toàn cầu phải tạm ngừng để nâng cấp.

Thông tin bất lợi này khiến cổ phiếu Airbus lao dốc 11% ngay phiên đầu tuần. Dù sau đó có sự hồi phục nhẹ, mức giảm chốt phiên gần 6% cũng đủ để thổi bay hàng tỷ USD giá trị vốn hóa của tập đoàn này chỉ trong vài giờ.

Các phần thân máy bay của dòng Airbus A320 tại cơ sở công ty tại Pháp (Ảnh: Reuters).

Trong nước, ngay sau thông tin từ phía Airbus, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp khẩn trong đêm với các hãng hàng không Việt Nam. Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5h30 ngày 29/11, có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng.

Đến 15h ngày 30/11, VietjetAir cho biết đã nhanh chóng hoàn tất cập nhật 69 tàu bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus.

Tương tự, Vietnam Airlines phát đi thông báo toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu. Các tàu bay hiện được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Được biết, Airbus đã bàn giao hàng trăm máy bay tính đến cuối tháng 11 nhưng vẫn còn cách xa mục tiêu "khoảng 820 chiếc" trong năm. Để đạt mục tiêu, hãng cần xuất xưởng hơn 160 máy bay chỉ trong tháng 12 - mức sản lượng chưa từng có.