Mất 20 tỷ USD trong một ngày, Jeff Bezos xuống vị trí giàu thứ 3 thế giới

Tài sản "bốc hơi" 57 tỷ USD so với thời đỉnh cao

Theo Forbes, tính đến chốt phiên thứ 6 tuần trước, giá trị tài sản ròng của ông Bezos chỉ còn 150 tỷ USD, giảm so với mức 170,5 tỷ USD một ngày trước đó. Với mức tài sản này, ông chủ Amazon đang ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, sau ông trùm hàng hiệu xa xỉ Pháp Bernard Arnault - người đang sở hữu giá trị tài sản ước tính 157,7 tỷ USD.

Người giàu nhất thế giới vẫn là CEO của Tesla Elon Musk với giá trị tài sản ròng hiện ở mức 246 tỷ USD, theo xếp hạng tỷ phú của Forbes.

Tỷ phú Jeff Bezos xuống vị trí giàu thứ 3 thế giới khi cổ phiếu Amazon lao dốc khiến ông mất 20 tỷ USD chỉ trong một ngày (Ảnh: Bloomberg).

Khối tài sản của người sáng lập Amazon đã tăng vọt lên mức đỉnh 210 tỷ USD vào năm ngoái, đưa ông trở thành người giàu nhất thế giới vào thời điểm đó, bất chấp cuộc ly hôn vào năm 2019 khiến ông phải chia 25% cổ phần của ông tại Amazon cho vợ cũ - bà MacKenzie Scott.

Tuy nhiên, kể từ thời kỳ đỉnh cao đó, tài sản ròng của ông Bezos đã giảm 57 tỷ USD, theo Bloomberg. Và trước phiên lao dốc cuối tuần trước, tài sản của Bezos đã giảm 23% so với cùng kỳ năm trước do cổ phiếu Amazon bị ảnh hưởng khi tiêu dùng online suy giảm so với trước đại dịch cùng với chi phí lao động và lạm phát tăng vọt.

Theo hồ sơ của công ty, ông Bezos hiện sở hữu 55,5 triệu cổ phiếu Amazon, tương đương 11,1% cổ phần.

Cùng với sự sụt giảm của cổ phiếu Amazon, tài sản của bà Scott cũng "bốc hơi" 6 tỷ USD xuống còn 36,8 tỷ USD, theo Forbes.

Kết quả kinh doanh gây thất vọng

Cổ phiếu Amazon đã giảm 14% trong phiên cuối tuần trước khi gã khổng lồ thương mại điện tử có trụ sở tại Seattle báo cáo thu nhập quý I gây thất vọng.

Trong khi doanh số bán lẻ tại các cửa hàng tăng lên vào tháng 3 thì đây cũng là tháng đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm về doanh số bán hàng trực tuyến kể từ khi đại dịch xảy ra, theo Mastercard SpendingPulse, đơn vị theo dõi chi tiêu qua mạng thanh toán của Mastercard.

Amazon cho biết, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của hãng thương mại điện tử này là 7,38 USD, thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích là 8,36 USD. Doanh thu cũng được báo cáo ở mức 116,44 tỷ USD, vượt dự báo 116,3 tỷ USD của các nhà phân tích.

Mảng điện toán đám mây Amazon Web Services cũng vượt mức kỳ vọng của các nhà phân tích khi mang về 18,44 tỷ USD doanh thu, cao hơn so với mức dự báo 18,27 tỷ USD.

Tuy nhiên, bộ phận quảng cáo của Amazon lại giảm so với ước tính của Phố Wall khi chỉ mang về 7,88 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 8,17 tỷ USD.

Amazon cũng báo cáo khoản lỗ 7,6 tỷ USD từ khoản đầu tư vào công ty khởi nghiệp ô tô điện Rivian, giảm một nửa giá trị trong quý. Rivian thua lỗ trong quý này với tổng cộng 3,8 tỷ USD.

Mặc dù doanh thu của Amazon tăng 7% trong quý I, nhưng vẫn không thấm gì so với mức tăng 44% cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất của công ty kể từ vụ phá sản dot-com năm 2001. Quý trước đó, Amazon cũng báo cáo tăng trưởng doanh thu ở mức một con số. Con số này cũng sẽ không khả quan hơn trong quý tới khi dự đoán tăng trưởng doanh thu của Amazon sẽ vẫn nằm trong khoảng từ 3% đến 7%.

Trong thông cáo, CEO Amazon Andy Jassy cho biết: "Đại dịch và tiếp đến là cuộc chiến tại Ukraine đã khiến cho tăng trưởng bất thường và nhiều thách thức".