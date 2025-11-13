Masan theo đuổi số hóa để tạo giá trị thực cho người tiêu dùng

Mở rộng quy mô, liên tiếp mang về lợi nhuận trong 3 quý gần nhất

Trong quý III, WinCommerce (WCM) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng gấp 8,7 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,7%, đánh dấu quý có lợi nhuận thứ ba liên tiếp trong năm.

Biên EBIT (Lợi nhuận hoạt động) đạt 2,6%, tăng 160 điểm cơ bản so với cùng kỳ, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành ở quy mô lớn.

Doanh thu đạt 10.544 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL mạnh mẽ tại cả chuỗi siêu thị mini (tăng 11%) và chuỗi siêu thị (tăng 9,7%).

Kết quả này cho thấy WCM đã bước qua giai đoạn tái cấu trúc để tiến vào chu kỳ tăng trưởng có lợi nhuận bền vững, đóng vai trò động lực chính trong chiến lược tiêu dùng - bán lẻ của Masan.

WCM đã bước qua giai đoạn tái cấu trúc để tiến vào chu kỳ tăng trưởng có lợi nhuận bền vững (Ảnh: MSN).

Theo đại diện WCM, thành quả trên đến từ chiến lược mở rộng có kiểm soát và hiệu quả vận hành vượt trội. Từ đầu năm đến nay, WCM đã mở 464 cửa hàng mới, vượt mục tiêu cơ sở và đang hướng tới kịch bản tăng trưởng cao vào cuối năm. Tổng thể các cửa hàng mới mở từ đầu năm đến nay đều mang về lợi nhuận.

Cùng với đó, khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam, đang trở thành động lực tăng trưởng mới của WCM. 75% cửa hàng mới mở trong năm 2025 thuộc mô hình WinMart+, giúp thương hiệu mở rộng độ phủ đến các huyện, xã trên khắp cả nước.

Doanh thu trung bình ngày của chuỗi WinMart+ tại khu vực này đã đạt 90% so với đô thị, tăng từ mức 85% cùng kỳ năm trước, cho thấy sức mua và độ gắn kết người tiêu dùng đang tăng nhanh.

Khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng trưởng LFL đạt 12,4% đối với mô hình siêu thị mini trong quý III, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế tiên phong trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao. Tính đến quý vừa qua, khoảng 50% số cửa hàng mới mở tập trung tại miền Trung.

Khu vực miền Trung trở thành điểm đến chiến lược của WCM trong thời gian qua (Ảnh: MSN).

Số hóa là động lực tối ưu hiệu quả vận hành

Không chỉ dừng lại ở quy mô và hiệu quả vận hành, WinCommerce còn tiên phong trong chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu tiêu dùng - bán lẻ toàn diện tại Việt Nam.

Bằng việc tích hợp công nghệ vào mọi khâu của chuỗi giá trị, từ nhà cung cấp, logistics đến cửa hàng và khách hàng hội viên, doanh nghiệp đang tạo nên một hệ sinh thái vận hành thông minh, nơi dữ liệu trở thành “chìa khóa” giúp ra quyết định nhanh, chính xác và tiết kiệm chi phí.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư công bố kết quả quý III, lãnh đạo Masan nhấn mạnh vai trò của công nghệ và dữ liệu như một trụ cột tăng trưởng mới trong lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng.

“Tại Masan, chúng tôi không theo đuổi công nghệ xa vời, mà tập trung giải quyết những bài toán thực tế của kinh doanh, nơi dữ liệu và công nghệ trở thành công cụ giúp tối ưu quy trình, ra quyết định nhanh hơn và tạo ra giá trị cụ thể cho người tiêu dùng”, lãnh đạo Masan cho biết.

Song song với việc mở rộng quy mô, WinCommerce đang thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện chuỗi giá trị, từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng, nhằm hình thành nền tảng dữ liệu tiêu dùng - bán lẻ tích hợp nhất tại Việt Nam.

Hệ thống này kết nối xuyên suốt các trung tâm hỗ trợ cửa hàng, logistics, ngân hàng và khách hàng hội viên, tạo nên “dòng chảy dữ liệu hợp nhất” giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng, chính xác và linh hoạt hơn.

Công cụ tự động bổ sung hàng giúp WCM tiết kiệm gần 300 tỷ đồng/năm (Ảnh: MSN).

Một trong những bước tiến quan trọng là công cụ “Tự động bổ sung hàng”, hiện đã tự động hóa hơn 66% quy trình đặt hàng tại các cửa hàng WinMart/WinMart+ tính đến cuối năm 2025, qua đó giảm khoảng 15% khối lượng công việc tại cửa hàng, tương đương tiết kiệm gần 300 tỷ đồng mỗi năm.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho cũng giúp giảm lãng phí, tối ưu vận hành và bảo đảm hàng hóa luôn sẵn sàng tại điểm bán. WinCommerce đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, tỷ lệ đặt hàng tự động đạt trên 90%, hoàn tất quá trình chuyển đổi sang mô hình vận hành dữ liệu hóa toàn diện.

Cùng với đó, hệ thống “Chấm điểm địa điểm” tận dụng dữ liệu tiêu dùng từ hơn 400.000 điểm bán trên toàn quốc để đánh giá tiềm năng từng khu vực và lựa chọn vị trí mở cửa hàng mới với độ chính xác cao.

Nhờ đó, WinCommerce có thể mở rộng mạng lưới một cách hiệu quả hơn, đặc biệt tại các vùng nông thôn và khu vực đang phát triển, nơi nhu cầu tiêu dùng hiện đại đang tăng nhanh.

Việc tích hợp dữ liệu từ các kênh GT (truyền thống) và MT (hiện đại) không chỉ nâng cao năng suất vận hành mà còn đặt nền móng cho hành trình chuyển đổi số toàn diện của Masan trong lĩnh vực bán lẻ, hướng tới mục tiêu “từ dữ liệu đến quyết định, từ hiệu quả đến tăng trưởng bền vững”.

Nhờ vận hành tinh gọn, chiến lược mở rộng hợp lý và khả năng tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái Masan, WinCommerce không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, nơi hiệu quả vận hành, quy mô thị trường và giá trị tiêu dùng cùng hội tụ để mang lại lợi ích lâu dài cho người tiêu dùng Việt Nam.