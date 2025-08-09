Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed của Mỹ

Những năm gần đây, thị trường cơ điện chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa. Trong đó, Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi nổi lên như một điển hình tiêu biểu cho mô hình doanh nghiệp tư nhân có bước tiến vững chắc vào thị trường toàn cầu.

Một trong những sản phẩm làm nên bước ngoặt cho thương hiệu Việt này chính là máng cáp lưới - thiết bị quan trọng trong hệ thống quản lý dây cáp tại các công trình điện công nghiệp và dân dụng.

Máng cáp lưới và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chất lượng an toàn điện UL Listed - NEMA BI 50015 (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Đạt tiêu chuẩn hàng đầu từ Mỹ, mở đường vươn ra thế giới

Trong năm 2025, Cát Vạn Lợi công bố dòng sản phẩm máng cáp lưới đạt chứng nhận UL Listed - một trong những chứng chỉ hàng đầu trong ngành cơ điện, do tổ chức kiểm định độc lập Underwriters Laboratories (UL) của Hoa Kỳ cấp. Chứng nhận UL không chỉ là một dấu mốc chất lượng, mà còn là "tấm visa thông hành" đạt chuẩn chất lượng 5 sao giúp sản phẩm Việt tiến vào các thị trường phát triển như Mỹ, Canada, châu Âu và các nước phát triển…

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015 (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, máng cáp lưới của Cát Vạn Lợi còn được đánh giá cao nhờ khả năng chống ăn mòn, dễ lắp đặt và tối ưu không gian trong quá trình vận hành.

Thiết kế thông thoáng giúp tản nhiệt nhanh chóng lượng nhiệt sinh ra từ cáp điện và cáp tín hiệu trong quá trình vận hành, một ưu điểm rõ rệt so với các loại máng cáp thép truyền thống.

Ống thép luồn dây điện EMT và Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 & NEMA BI 50015 do UL (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Để cho ra thành phẩm máng cáp lưới đạt chuẩn UL, các công đoạn sản xuất đều được thực hiện tại nhà máy hiện đại đặt tại Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TPHCM, với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Vươn xa nhờ hành trình xây dựng nội lực để phát triển bền vững

Chia sẻ về định hướng phát triển, đại diện Cát Vạn Lợi cho biết: “Chúng tôi không chỉ làm ra sản phẩm để thay thế hàng nhập khẩu, mà còn đặt mục tiêu đưa thương hiệu Việt Nam sánh vai cùng các nhà cung cấp toàn cầu. Đạt được chứng nhận UL là kết quả của hành trình đầu tư lâu dài, từ công nghệ sản xuất, đào tạo nhân lực đến hệ thống quản trị chất lượng theo chuẩn quốc tế”.

Trong bối cảnh ngành cơ điện còn phụ thuộc lớn vào hàng ngoại, việc một doanh nghiệp nội địa đủ năng lực sản xuất máng cáp lưới đạt chuẩn xuất khẩu là tín hiệu tích cực cho công nghiệp phụ trợ Việt Nam. Cát Vạn Lợi cho biết tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm đạt chuẩn quốc tế điển hình như ống luồn dây điện đạt chuẩn UL 797, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu mạnh hơn sang các nước ASEAN và Châu Âu.

Sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed UL 797 (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Thay vì nhập khẩu và phân phối, Cát Vạn Lợi lựa chọn tự sản xuất toàn bộ quy trình sản phẩm, đúng với tinh thần "Do local - Go global". Quyết tâm ấy thể hiện qua những khoản đầu tư lớn vào hệ thống máy móc tự động, dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng và khu vực kiểm tra tiêu chuẩn riêng biệt.

Trong hành trình vươn mình của Cát Vạn Lợi, máng cáp lưới chỉ là một trong nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, nhưng nó ý nghĩa lớn, như một bước đi nhỏ trong chiến lược dài hạn, là bước tiến lớn khẳng định năng lực sản xuất của doanh nghiệp nội địa.

Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TPHCM, xã Bình Mỹ, TPHCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com