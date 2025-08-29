Lý do giúp Number 1 được hàng triệu người tin dùng

Nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người yêu thích nhờ hương vị dễ uống, khả năng cung cấp năng lượng tức thì, cải thiện sự tỉnh táo và tập trung, đa dạng về mùi vị. Sản phẩm là người bạn đồng hành trong cuộc sống và công việc, giúp nhiều người dùng vượt qua mệt mỏi, chinh phục thử thách nhờ chất lượng vượt trội.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ

Với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, nước tăng lực Number 1 đạt tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ từ năm 2017 (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Từ gần 2 thập kỷ trước, khi các sản phẩm khác còn đang được sản xuất bằng công nghệ chiết nóng, Tân Hiệp Phát đã sở hữu hàng chục dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic từ GEA để sản xuất nước tăng lực Number 1.

Chia sẻ về điểm đột phá của công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines cho biết: “Phương pháp này bảo tồn giá trị dinh dưỡng, hương vị của đồ uống tốt hơn phương pháp thanh trùng truyền thống có thể làm suy giảm chất dinh dưỡng và thay đổi mùi vị. Ngoài ra, nó còn có thể kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản, đảm bảo chất lượng ổn định và phù hợp với sở thích của người tiêu dùng”.

Công nghệ chiết lạnh và đặc tính vô trùng trên hệ thống dây chuyền Aseptic giúp Number 1 đạt được chứng nhận Halal dành cho các quốc gia theo đạo Hồi từ năm 2016.

Không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước, Number 1 đã có mặt tại hơn 20 thị trường trên thế giới (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Từ năm 2017, nước tăng lực Number 1 đạt tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ. Để đạt được các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe này, nước tăng lực Number 1 đã nỗ lực không ngừng cải tiến sản phẩm phù hợp khẩu vị và phù hợp với thể chất người dùng, nâng cấp công nghệ làm nền tảng để xuất khẩu sản phẩm tới 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Hà Lan, Úc, Nhật Bản…

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững

Không chỉ vượt trội về chất lượng sản phẩm, Number 1 còn được người tiêu dùng yêu thích bởi đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững. Theo Bộ Công Thương, hơn 72% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm xanh, thể hiện nhận thức và quan tâm của người tiêu dùng với việc bảo vệ sức khỏe, môi trường ngày càng gia tăng.

Hơn 20 năm qua, Number 1 luôn quyết tâm thực hiện các sáng kiến bền vững, nâng cấp công nghệ để sản xuất xanh và đồng hành trong những thách thức lớn về môi trường, thể hiện giá trị cốt lõi “Có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội” nhằm mang lại tác động tích cực lâu dài cho đất nước.

Việc đáp ứng các tiêu chí sản xuất xanh, sạch, minh bạch thông tin giúp Number 1 được người tiêu dùng tin tưởng, yêu thích và ưu tiên sử dụng (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Quy trình sản xuất Number 1 đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Theo nhà sản xuất, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic liên tục được Number 1 nâng cấp giúp giảm tiêu thụ nước đến 91%. Nhờ đó, mỗi dây chuyền sản xuất nước tăng lực Number 1 có thể tiết kiệm đến 97.500m3 nước mỗi năm, tương ứng với lượng nước sử dụng cho 2.100 người trong một năm.

Các chai PET đựng nước tăng lực Number 1 cũng đã giảm trọng lượng tới 50%, từ 27gr xuống còn 13,5gr, tương đương lượng phát thải khí nhà kính CO2 giảm 20% trên mỗi chai sản phẩm. “Điều này cho phép Number 1 đạt được mục tiêu phát triển bền vững”, ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines nói.

Với nhiều người trẻ, nước tăng lực Number 1 là thức uống giúp bổ sung năng lượng, tăng cường sự tỉnh táo, tập trung để làm việc mỗi ngày (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Nỗ lực phát triển bền vững và liên tục cải tiến về chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất để phục vụ người tiêu dùng không ngừng của Number 1 đã có được sự đón nhận của hàng triệu khách hàng.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Number 1 không chỉ là người bạn đồng hành tiếp năng lượng để mỗi người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mà còn cam kết kiến tạo giá trị, phụng sự xã hội, góp phần vào sự phát triển của ngành nước giải khát và sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.