Lùng vé máy bay đi châu Âu: Khách "đỏ mắt" tìm đường né vùng chiến sự

“Sốt” vé đi Châu Âu

Trao đổi với Dân Trí, chị Anna Nguyễn (quê TPHCM, hiện sinh sống tại Thụy Sĩ) cho biết năm nay chị đưa cả gia đình về Việt Nam thăm người thân và đón Tết Nguyên đán.

Sau kỳ nghỉ, chị đặt vé của hãng Emirates cho hành trình khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 1/3 để trở lại Thụy Sĩ. Theo kế hoạch, chuyến bay quá cảnh tại Dubai trước khi nối chuyến về Genève.

Tuy nhiên, xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát khiến nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận, dẫn đến chuyến bay của chị bị hủy. Do cần kịp thời gian để các con quay lại trường học và vợ chồng trở lại công việc, chị Anna buộc phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines đến Genève giai đoạn này đã hết vé (Ảnh chụp màn hình).

Trong hai ngày liên tục tìm kiếm, chị vẫn chưa thể chốt vé mới vì giá tăng cao hoặc hành trình có quá nhiều điểm trung chuyển, không thuận tiện khi đi cùng trẻ nhỏ. Một trong những phương án chị cân nhắc là bay từ TPHCM sang Pháp, sau đó tiếp tục di chuyển về Thụy Sĩ.

Với Malaysia Airlines, chị sẽ bay từ Tân Sơn Nhất đến Kuala Lumpur (KLIA), nối chuyến sang sân bay Paris-Charles-de-Gaulle (Pháp) rồi tiếp tục về Thụy Sĩ. Ngoài ra, chị cũng tính đến phương án bay từ Tân Sơn Nhất đi London (Anh), sau đó di chuyển tiếp sang Pháp bằng tàu Eurostar trước khi về Thụy Sĩ. Tuy vậy, phần lớn các hãng đều đã kín chỗ trong tuần này, hoặc chỉ còn vài vé hạng thương gia với mức giá rất cao.

Trong khi đó, các chuyến bay từ Việt Nam đến Thụy Sĩ của Vietnam Airlines được đánh giá an toàn, dịch vụ tốt nhưng cũng đã hết vé trong khoảng 10 ngày tới.

Chuyến bay còn chỗ gần nhất của Vietnam Airlines đi Thụy Sĩ là ngày 14/3 và chỉ còn hạng Thương gia, với giá lên tới khoảng 100 triệu đồng/vé - vượt quá khả năng chi trả của chị Anna.

Trong khi đó, Bác sĩ Hồ Hoàng Phương (Bệnh viện Tâm Anh) cũng chia sẻ, anh có kế hoạch tham dự Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh Châu Âu (ECR) 2026 từ ngày 4/3 tại Vienna (Áo). Thế nhưng, chuyến bay đến Áo với hãng Emirates của anh đã bị hủy.

Để không lỡ đợt công tác, ngay khi nhận tin bị hủy chuyến, Bác sĩ Phương “mở cuộc săn lùng” vé máy bay qua Châu Âu mà không đi qua Trung Đông. Kết quả chỉ còn hãng China Airlines và Vietnam Airlines có đường bay được đánh giá là an toàn.

Thế nhưng, hai hãng bay này cũng không còn vé các hạng phổ thông mà chỉ còn đúng 2 vé hạng thương gia của China Airlines với mức giá đến gần 40 triệu đồng cho một chiều. Dù rất “xót ví” nhưng vì mọi kế hoạch đã được sắp xếp, bác sĩ Phương đành phải chấp nhận.

Giá vé máy bay tăng cao, du lịch cũng ảnh hưởng nặng

Giá vé máy bay trên trục châu Âu - Việt Nam đang chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh trong những ngày gần đây, khi xung đột leo thang tại Trung Đông làm gián đoạn các hành lang hàng không chiến lược.

Tàu bay của Emirates trong một lần hạ cánh Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Ảnh: Huân Trần).

Theo khảo sát, từ Frankfurt, Paris hay London về Hà Nội/TPHCM, mặt bằng giá mới cao hơn 20-45% so với giai đoạn cách đây vài ngày, thậm chí còn tăng mạnh hơn ở các hạng ghế linh hoạt.

Diễn biến này phản ánh phản ứng tức thời của thị trường trước rủi ro địa chính trị và cho thấy mức độ phụ thuộc sâu sắc của vận tải hàng không toàn cầu vào các điểm trung chuyển Trung Đông.

Hay như trên tuyến từ sân bay quốc tế Frankfurt (Đức) về sân bay quốc tế Nội Bài, các hãng hàng không lớn của châu Âu và châu Á đều điều chỉnh tăng giá trong vòng 48 giờ sau khi tình hình an ninh khu vực trở nên phức tạp.

Mức giá khứ hồi phổ thông thông thường dao động quanh mức 800-1.100 USD/vé nay phổ biến ở ngưỡng 1.200-1.600 USD/vé, tùy hãng và ngày bay. Các hãng hàng không như Lufthansa, Air France và Turkish Airlines đều ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu giá bán.

Trong nhiều năm qua, Trung Đông là “trục xương sống” của các tuyến hàng không kết nối châu Âu - châu Á. Hàng loạt chuyến bay nối chuyến qua Doha, Dubai, Abu Dhabi giúp rút ngắn quãng đường và tối ưu chi phí nhiên liệu. Khi không phận khu vực này bị hạn chế hoặc tiềm ẩn rủi ro an ninh, các hãng buộc phải điều chỉnh đường bay.

Thay vì đi qua hành lang Trung Đông, nhiều chuyến từ Đức, Pháp hoặc Bắc Âu sang Đông Nam Á phải bay vòng qua khu vực Bắc Âu, Nga hoặc Trung Á. Lộ trình dài hơn khiến thời gian bay cũng kéo dài thêm từ 45 phút đến hơn một giờ. Điều này không chỉ làm tăng chi phí nhiên liệu mà còn kéo theo chi phí tổ bay, bảo dưỡng và khai thác…

Đối với các hãng châu Âu như Lufthansa hay Air France, việc tái thiết kế đường bay toàn cầu còn phức tạp hơn do phải cân đối đội tàu thân rộng cho nhiều thị trường liên lục địa khác nhau. Sự thay đổi ở một tuyến có thể tạo hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ mạng lưới.

Lãnh đạo một hãng hàng không tại Việt Nam chia sẻ, cùng với nhu cầu tăng cao và việc phải điều chỉnh tuyến bay, một yếu tố nữa thúc đẩy giá vé hàng không từ Việt Nam đi Châu Âu tăng mạnh những ngày qua là chi phí nhiên liệu. Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đã tác động đến giá dầu thế giới, do đó, các hãng hàng không có xu hướng điều chỉnh phụ phí để phòng ngừa rủi ro chi phí.

Việc nguồn cung khan hiếm cũng như giá vé máy bay tăng không chỉ ảnh hưởng đến hành khách riêng lẻ, các doanh nghiệp du lịch và lữ hành cũng đã phải tính toán lại cấu trúc tour.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám Đốc Vietravel thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn khách tại Ai Cập với tổng cộng 24 du khách.

Do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh khai thác và hạn chế không phận tại một số khu vực trong bối cảnh xung đột leo thang, các đoàn hiện lưu trú tại khách sạn theo phương án an toàn trong thời gian chờ cập nhật chính thức từ hãng bay.

Đối với các hành trình dự kiến khởi hành trong tháng 3/2026 có sử dụng hãng hàng không Emirates và Qatar Airways, Vietravel liên hệ khách hàng để tư vấn phương án điều chỉnh, bao gồm thay đổi tuyến bay hoặc chuyển sang hành trình thay thế.

Theo ông Duy, Trung Đông là một trong những thị trường chiến lược của Vietravel trong nhiều năm qua, đây cũng là trung tâm trung chuyển quan trọng kết nối châu Âu, châu Phi và Nam Á. Việc hàng không thế giới phải hủy chuyến hàng loạt và tìm phương án đường bay né vùng không phận Trung Đông chắc chắn sẽ dẫn đến điều chỉnh lịch trình và gia tăng chi phí vận hành cho doanh nghiệp du lịch.