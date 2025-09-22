Lotte Mall West Lake Hanoi kỷ niệm 2 năm với chuỗi sự kiện “2gether Hanoi”

Hành trình 2 năm đồng hành cùng Hà Nội

Từ khi khai trương, Lotte Mall West Lake Hanoi đã trở thành điểm hẹn mới phía Tây Thủ đô, nơi hội tụ các trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí và văn hóa. Hai năm qua, trung tâm thương mại không ngừng đổi mới, đồng hành cùng cộng đồng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần khẳng định vị thế điểm đến mới của Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, Lotte Mall West Lake Hanoi mang đến chuỗi sự kiện “2gether Hanoi”, như một lời tri ân gửi đến hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước đã tin tưởng và đồng hành.

Ngày hội hiến máu “2gether Hanoi” - sẻ chia sự sống

Sự kiện hiến máu "2gether Hanoi" ngày 28/8 do Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội thực hiện (Ảnh: Lotte Mall).

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình hiến máu nhân đạo tổ chức ngay tại Lotte Mall, thu hút sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, cán bộ nhân viên và khách hàng. Sự kiện lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc, đóng góp hàng trăm đơn vị máu, góp phần tiếp thêm sự sống cho những bệnh nhân đang cần. Đây là hoạt động trọng điểm trong hành trình “sống xanh - sống nhân ái” mà Lotte Mall West Lake Hanoi luôn kiên định theo đuổi.

Chuỗi hoạt động “2gether Hanoi” - 2 năm rực rỡ, nghìn lời tri ân

Khách hàng hào hứng tham gia chuỗi sự kiện chào đón sinh nhật Lotte Mall 2 tuổi (Ảnh: Lotte Mall).

Dù ngày 22/9 mới đánh dấu cột mốc sinh nhật 2 năm, không khí lễ hội đã rộn ràng tại Lotte Mall West Lake Hanoi ngay từ cuối tháng 8. Các dịp cuối tuần, khách tham quan nhận nhiều quà tặng miễn phí như bóng bay, bánh ngọt và kem tươi.

Bên cạnh đó, khi đăng ký thành viên LS.POINT - ứng dụng hội viên của LOTTE, khách hàng còn được tham gia vòng quay may mắn với cơ hội 100% trúng bộ quà tặng sinh nhật. Nhiều thương hiệu ẩm thực và thời trang tại Lotte Mall cũng tung ra ưu đãi độc quyền để chung vui cùng khách hàng.

Bốc thăm trúng thưởng tổng trị giá lên tới 1,3 tỷ đồng

Chương trình Bốc thăm trúng thưởng tại sảnh chính tầng 1, Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi (Ảnh: Lotte Mall).

Lotte Mall West Lake Hanoi và Lotte Department Store tổ chức chương trình Lucky Draw với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng. Chương trình áp dụng cho hội viên LS.POINT có hóa đơn mua sắm và ăn uống từ 2 triệu đồng tại Lotte Department Store hoặc Lotte Mall West Lake Hanoi. Phiếu bốc thăm được đổi trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng.

Cơ cấu giải thưởng đa dạng và hấp dẫn: 1 giải đặc biệt xe ô tô Lynk&Co 06 phiên bản Hyper Pro; 1 giải nhất: xe máy Piaggio Medley S 125cc; 2 giải nhì: xe máy Piaggio Liberty Z 125cc; 3 giải ba, mỗi giải là 1 cặp phiếu khuyến mại quy đổi vé máy bay khứ hồi Việt Nam - USA của hãng hàng không Starlux; 15 giải may mắn là 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn L7 West Lake Hanoi by Lotte hoặc Bộ mỹ phẩm chăm sóc da The Whoo. Tăng thêm cơ hội trúng 2 iPhone 16 Pro khi khách hàng đăng ký thành viên Lotte Flex.

Chi tiết chương trình xem tại: https://lottemallwestlakehanoi.vn/event/99

Tri ân để gắn kết bền lâu

Cụm trang trí kỷ niệm 2 năm khai trương Lotte Mall West Lake Hanoi với thông điệp "2gether Hanoi" (Ảnh: Lotte Mall).

Thông qua chuỗi sự kiện “2gether Hanoi”, Lotte Mall West Lake Hanoi không chỉ tri ân khách hàng mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng Thủ đô trên hành trình phát triển bền vững. Từ những hoạt động sẻ chia sự sống, gắn kết cộng đồng cho đến trao gửi quà tặng, mỗi dấu ấn đều thể hiện triết lý Life Value Creator - mỗi khách hàng là một phần trong hành trình kiến tạo hạnh phúc.

Cột mốc 2 năm là một chặng đường ý nghĩa, đồng thời cũng mở ra hành trình mới để Lotte Mall West Lake Hanoi tiếp tục mang đến những trải nghiệm độc đáo, góp phần xây dựng một không gian sống, mua sắm và giải trí ngày càng gắn kết với cộng đồng Thủ đô.