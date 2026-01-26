Lời khuyên để đời của Warren Buffett về cạm bẫy khiến bạn mãi nghèo

Warren Buffett không chỉ là một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế giới trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh, ông còn được ví như một "nhà hiền triết" với những lời khuyên sâu sắc về quản lý tài chính cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình cuối cùng với tư cách CEO của Berkshire Hathaway trên chương trình đặc biệt “Warren Buffett: A Life and Legacy” (tạm dịch “Warren Buffett: Cuộc đời và di sản) của đài CNBC mới đây, nhà đầu tư huyền thoại này đã đưa ra những cảnh báo đanh thép về thói quen chi tiêu, đồng thời chia sẻ những nguyên tắc vàng giúp ông xây dựng khối tài sản khổng lồ.

Dưới đây là những đúc kết giá trị nhất từ "Tiên tri xứ Omaha" để đạt được sự thịnh vượng bền vững.

Warren Buffett là một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế giới trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh (Ảnh: Inc).

"Cạm bẫy" thẻ tín dụng và nợ nần

Ngay trong cuộc phỏng vấn, Buffett đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về thói quen chi tiêu của người hiện đại, đó là thích vung tay quá trán. Theo ông, việc chất đống nợ thẻ tín dụng là con đường ngắn nhất dẫn đến sự sụp đổ tài chính.

"Suốt phần đời còn lại, bạn sẽ chìm trong nợ, và tôi thật sự không hiểu vì sao bạn lại muốn sống trong tình trạng đó", Buffett nói.

Vị tỷ phú nhấn mạnh rằng quản lý tài chính cá nhân không có gì thần thánh. Nó chỉ đòi hỏi một chút suy nghĩ và kỷ luật. Tuy nhiên, giới trẻ thường không mặn mà với 2 chữ "kỷ luật" này.

Theo Business Insider, Buffett từng phân tích kỹ hơn về mối nguy của đòn bẩy tài chính. "Lãi suất thẻ tín dụng rất cao, có lúc 18% hay lên tới 20%. Nếu tôi phải vay tiền với lãi suất đó, tôi đã phá sản từ lâu rồi", ông khẳng định.

Lời khuyên của ông rất dứt khoát: Đừng mắc nợ. Một khi đã rơi xuống hố nợ nần, việc leo lên lại là vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không thể. Ngoại lệ duy nhất có thể chấp nhận là vay mua nhà, nhưng ngay cả khi đó, bạn cũng phải "hết sức cẩn trọng".

2 quy tắc bất di bất dịch trong đầu tư

Nếu đã tránh được bẫy nợ, bước tiếp theo là giữ tiền. Theo GOBankingRates, nguyên tắc số một của Buffett trong suốt sự nghiệp đầu tư kéo dài hàng thập kỷ chỉ gói gọn trong một câu: "Quy tắc số 1: Đừng bao giờ mất tiền. Quy tắc số 2: Đừng bao giờ quên quy tắc số 1".

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là cốt lõi của việc quản lý rủi ro. Khi bạn để mất 50% vốn, bạn cần phải lãi 100% chỉ để quay lại điểm xuất phát.

Để thực hiện điều này, Buffett áp dụng triết lý về giá và giá trị: "Giá là thứ bạn trả, còn giá trị là thứ bạn nhận được". Dù là mua một đôi tất hay mua cổ phiếu, ông đều thích mua những món hàng chất lượng khi chúng đang giảm giá. Sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư là trả cái giá quá cao cho một giá trị khiêm tốn.

Tiền mặt là "oxy"

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, lời khuyên của Buffett về tiền mặt dự phòng càng trở nên thấm thía. Trong báo cáo gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 2014, ông ví von tiền mặt đối với doanh nghiệp (và cả cá nhân) giống như oxy đối với con người: "Khi có thì không ai nghĩ đến, nhưng khi thiếu thì nó là thứ duy nhất bạn quan tâm".

Ông luôn duy trì một lượng tiền mặt khổng lồ (ít nhất 20 tỷ USD tại Berkshire) để đảm bảo không bao giờ phụ thuộc vào lòng tốt của người lạ hay ngân hàng khi khủng hoảng ập đến. "Đừng bao giờ rời nhà mà không có tiền mặt", ông nói.

Tài sản duy nhất không ai có thể đánh thuế

Giữa vô vàn kênh đầu tư từ chứng khoán, bất động sản đến vàng, Buffett cho rằng khoản đầu tư sinh lời cao nhất lại chính là bản thân bạn.

Theo tờ Inc.com, Buffett khẳng định: "Bất cứ điều gì bạn làm để cải thiện năng lực và giá trị bản thân đều sẽ được đền đáp bằng sức mua thực tế trong tương lai".

Sự thông tuệ và kỹ năng là thứ tài sản đặc biệt. Nó mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần vốn bỏ ra, và quan trọng nhất: Không lạm phát nào có thể ăn mòn, và không cơ quan thuế nào có thể đánh thuế kiến thức của bạn.

Để làm được điều này, "công thức" của Buffett và cộng sự quá cố Charlie Munger là đọc ngấu nghiến. "Kiến thức tích lũy giống như lãi kép", ông nói. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông cũng bổ sung một góc nhìn sâu sắc: Sách vở là nền tảng, nhưng trải nghiệm thực tế mới là thứ tôi luyện nên bản lĩnh.

Chiến lược cho nhà đầu tư "tay mơ"

Warren Buffett là một thiên tài chọn cổ phiếu, nhưng ông không khuyên người thường làm như mình. Thay vào đó, ông dành lời khuyên thực tế cho đại đa số nhà đầu tư: Hãy tin tưởng vào quỹ chỉ số chi phí thấp.

Trong thư gửi cổ đông năm 2013, ông đưa ra một danh mục đầu tư mẫu mực cho người vợ của mình: 10% tiền mặt vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn và 90% vào quỹ chỉ số S&P 500 chi phí thấp.

Theo ông, nếu một người kiên trì đầu tư đều đặn vào quỹ chỉ số trong 10 năm, họ sẽ có hiệu suất tốt hơn 90% những người cố gắng "đánh bại thị trường" cùng thời điểm. Đây là bài học về sự khiêm tốn và sức mạnh của tầm nhìn dài hạn.

Hạnh phúc không nằm ở con số trong tài khoản

Cuối cùng, dù sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Buffett cho rằng những người không bị ám ảnh bởi tiền bạc thường hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ông khuyên giới trẻ hãy tìm một công việc mà họ sẵn sàng làm ngay cả khi không cần tiền. Với Buffett, đó là niềm vui được "nhảy múa khi đi làm" mỗi ngày.

Nhìn lại cuộc đời 95 năm, Buffett thừa nhận mình đã "trúng xổ số" khi được sinh ra tại Mỹ, sống khỏe mạnh đến tuổi này và có vô số trải nghiệm thú vị. Và khi đã "trúng số", ông chọn cách cho đi. Cùng với Bill Gates, ông đã cam kết hiến tặng phần lớn tài sản của mình, bởi theo ông: "Nếu bạn nằm trong 1% may mắn nhất của nhân loại, bạn có trách nhiệm nghĩ đến 99% còn lại".

Tiền bạc, suy cho cùng, là một cuộc chơi dài hạn. Như Buffett từng nói: "Có người hôm nay được ngồi trong bóng mát là vì có ai đó đã trồng cây từ rất lâu trước đây".