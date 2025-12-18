Loạt ưu đãi hấp dẫn từ NAPAS và đối tác trong dịp mua sắm cuối năm

Hàng nghìn khuyến mãi trực tiếp được áp dụng cho khách hàng thanh toán chạm bằng thẻ nội địa NAPAS hoặc Mastercard, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt, mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, nhanh chóng và an toàn.

Chương trình khuyến mại “Chạm liền tay - Deal mê say” (Ảnh: NAPAS).

Từ 24/10 đến hết 31/1, NAPAS phối hợp cùng FPT Shop triển khai chương trình ưu đãi giảm 15% tối đa 200.000 đồng cho khách hàng thanh toán chạm bằng thẻ nội địa NAPAS hoặc Mastercard tại cửa hàng thuộc hệ thống.

Khách hàng thanh toán chạm thẻ trên máy POS Payoo (Ảnh: NAPAS).

Ưu đãi áp dụng cho các đơn hàng đủ điều kiện, mỗi khách hàng được thanh toán tối đa 2 lần/thẻ/tuần giúp người dùng sở hữu thiết bị công nghệ chính hãng với mức giá ưu đãi, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng thẻ nội địa NAPAS khi mua sắm dịp cuối năm.

Từ 26/11/2025 đến 31/1/2026, khách hàng mua trà sữa Gong Cha được giảm 15%, tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 50.000 đồng khi thanh toán chạm bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard qua Payoo POS. Ưu đãi áp dụng tối đa 2 lần/tuần, phù hợp với giới trẻ và dân văn phòng.

Thông qua lần hợp tác này, NAPAS cùng các đối tác tiếp tục khẳng định mục tiêu thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, gia tăng tiện ích và ưu đãi thiết thực cho người dùng thẻ trên toàn quốc.

Từ ngày 24/11/2025 đến 31/1/2026, khách hàng thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard tại MINISTOP được giảm 15% tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 50.000 đồng. Mỗi thẻ được áp dụng 1 lần/tuần. Chương trình giúp người tiêu dùng dễ dàng tiết kiệm chi phí mua sắm hàng ngày thông qua phương thức thanh toán chạm nhanh gọn và an toàn.

Từ nay đến 31/1/2026, khách hàng chạm thẻ NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS tại AEON Citimart được giảm 15% tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng (1 lần/thẻ/tuần).

Với mức giảm trực tiếp 15% khi thanh toán chạm, chương trình hứa hẹn thu hút đông đảo người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán hiện đại và mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn hơn tại AEON Citimart.

Tiếp tục là ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác của NAPAS, từ 24/11/2025 đến hết 31/1/2026, khách hàng đến mua sắm tại Family Mart sẽ được giảm 15%, tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 60.000 đồng khi chạm để thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS. Khách hàng được hưởng ưu đãi 2 lần/thẻ/tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Từ ngày 4/12/2025 đến hết 31/1/2026, giảm 15%, tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng khi chạm để thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS tại các cửa hàng Mc Donald’s.

Khách hàng được hưởng ưu đãi 2 lần/thẻ/tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Chương trình không áp dụng ưu đãi ở kiosk (quầy) tự phục vụ.

Bên cạnh đó, từ 15/12/2025 đến hết 15/2/2026, giảm ngay 200.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng khi chạm để thanh toán bằng thẻ Contactless NAPAS hoặc Mastercard trên Payoo POS tại các nhà hàng Hadilao.

Khách hàng được hưởng ưu đãi 2 lần/thẻ/tuần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Với những chương trình này, khách hàng đã có thêm những lựa chọn hấp dẫn cho các buổi liên hoan và tiệc họp mặt cuối năm.

Chuỗi ưu đãi xuyên suốt nhiều lĩnh vực, từ bán lẻ công nghệ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến nhà hàng cho thấy những nỗ lực của NAPAS trong việc thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam.

Không chỉ là đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật, NAPAS còn đóng vai trò kết nối các ngân hàng, nhà bán lẻ và người tiêu dùng, hình thành một hệ sinh thái thanh toán hiện đại, đồng bộ và an toàn.

Khách hàng thanh toán khi mua sắm (Ảnh: NAPAS).

“Chạm liền tay - Deal mê say” không chỉ là chương trình khuyến mãi, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của NAPAS trong việc mang lại giá trị thiết thực, mở rộng trải nghiệm thanh toán tiện lợi cho hàng triệu người dùng trên toàn quốc.