Loạt ngân hàng, công ty của tỷ phú Việt tăng tốc vay vốn nước ngoài

Kênh vốn quốc tế hút doanh nghiệp lớn, ngân hàng và tập đoàn tăng tốc huy động

Ghi nhận thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng và doanh nghiệp gắn với các tỷ phú trong nước đã đẩy mạnh kế hoạch tiếp cận thị trường vốn toàn cầu.

Tại một sự kiện mới đây, HDBank (mã chứng khoán: HDB) do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm lãnh đạo cho biết dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế. Đây là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa ngân hàng này và Sở Giao dịch Chứng khoán London, được kỳ vọng mở ra cơ hội tiếp cận vốn ngoại cho nhiều doanh nghiệp Việt.

Trước đó, HDBank đã huy động gần 1 tỷ USD nguồn vốn xanh từ các định chế tài chính quốc tế.

Trong khi đó, VPBank (mã chứng khoán: VPB) do ông Ngô Chí Dũng làm Chủ tịch cũng công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026 thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, đưa vốn điều lệ dự kiến lên hơn 106.200 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, cổ đông VIB đã thông qua phương án huy động 1 tỷ USD từ thị trường quốc tế, bao gồm phát hành trái phiếu nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào thị trường trong nước và tối ưu chi phí tài chính.

Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc VIB, chi phí vốn quốc tế hiện đã giảm về mức hợp lý, cho phép doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận và chấp nhận được. Khi thăm dò một thương vụ quy mô 500 triệu USD, nhiều định chế tài chính quốc tế đã bày tỏ sẵn sàng tham gia. Với lãi suất USD khoảng 5,75-6%/năm, các tổ chức này có thể giải ngân quy mô hàng tỷ USD vào thị trường Việt Nam.

Không chỉ khối ngân hàng, các tập đoàn lớn cũng tăng cường huy động vốn ngoại từ năm 2025. Vingroup (mã chứng khoán: VIC) của ông Phạm Nhật Vượng lên kế hoạch phát hành 350 triệu USD trái phiếu quốc tế, sau khi đã huy động thành công 325 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm niêm yết tại Vienna với cấu trúc kèm quyền chọn cổ phiếu.

Tương tự, Masan (mã chứng khoán: MSN) do ông Nguyễn Đăng Quang đứng đầu cũng thu xếp thành công khoản vay quốc tế 300 triệu USD không có tài sản đảm bảo trong năm qua.

Hai yếu tố thúc đẩy dòng vốn ngoại gia tăng vào Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo một ngân hàng tư nhân cho biết hiện có hai động lực chính khiến doanh nghiệp Việt ưu tiên huy động vốn từ thị trường quốc tế.

Thứ nhất, kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp và tham gia các rổ chỉ số như MSCI đang tạo hiệu ứng tích cực, giúp doanh nghiệp trong nước dễ tiếp cận dòng vốn toàn cầu.

Thứ hai, chi phí vốn quốc tế dành cho Việt Nam đang ở mức cạnh tranh hơn so với rủi ro thực tế. Dù hồ sơ rủi ro tín dụng được đánh giá cao hơn một số quốc gia như Indonesia hay Philippines, chi phí vay vốn của Việt Nam lại thấp hơn, tạo lợi thế cho doanh nghiệp khi huy động nguồn vốn ngoại.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) cũng góp phần tạo thêm kênh thu hút vốn. Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, sau 3 tháng vận hành, dù vẫn trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và khung pháp lý, trung tâm đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều định chế tài chính lớn như Nasdaq, Sở Giao dịch Chứng khoán London, Binance và TikTok.

Đáng chú ý, VIFC-HCMC đã nhận được các cam kết đầu tư với tổng quy mô khoảng 19,1 tỷ USD. Theo đánh giá của chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam đang có cơ hội đón làn sóng dịch chuyển và đa dạng hóa địa điểm đầu tư, tương tự cách Dubai vươn lên trong thập kỷ qua để cạnh tranh với các trung tâm tài chính như Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.