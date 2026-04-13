20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) tuần trước thông báo giảm 0,5%/năm lãi suất kỳ hạn 24 tháng kể từ hôm nay (13/4). Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn này còn 6,3%/năm, trong khi gửi tại quầy là 6%/năm. Hiện tại, ngân hàng này mới chỉ áp dụng điều chỉnh với kỳ hạn 24 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của Vietcombank hiện công bố lãi suất niêm yết ở mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Đồng thời, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cũng được giảm 0,5%/năm, xuống còn 6,6%/năm.

Tương tự, Agribank cũng điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên dành cho khách hàng cá nhân, đưa mức lãi suất về 6,5%/năm, áp dụng từ ngày 13/4.

Theo biểu lãi suất gửi tiền mới, Agribank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 6-18 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Tại MB, lãi suất tiết kiệm cũng được điều chỉnh giảm từ hôm nay với nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6-18 tháng giảm 0,1%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,3%/năm; trong khi các kỳ hạn dài 36-60 tháng giảm mạnh hơn, tới 0,5%/năm.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới công bố, MB niêm yết lãi suất 4,5%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng, 5,8%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,45%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng.

Hiện mức lãi suất cao nhất tại MB là 7,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dài từ 36-60 tháng đồng loạt giảm về 7%/năm.

Như vậy, sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước tuần trước, 20 ngân hàng thương mại đã công bố giảm lãi suất huy động, gồm VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake by VPBank, Agribank, MB, Vietcombank và Eximbank.

Trước đó, có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động đầu tháng 4 gồm Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.

Lãi suất các nhà băng ra sao?

Ở kỳ hạn 1-3 tháng, lãi suất huy động trực tuyến tập trung chủ yếu trong khoảng 4,5-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) đồng loạt niêm yết 4,75%/năm cho cả hai kỳ hạn. Mức thấp nhất thuộc về SCB với 1,6-1,9%/năm, trong khi phần lớn các ngân hàng còn lại dao động quanh 4,6-4,75%/năm; một số ngân hàng thấp hơn như ABBank (3,8-4%/năm), GPBank (3,9-4%/năm).

Ở kỳ hạn 6-9 tháng, biên độ lãi suất mở rộng khoảng 5,15-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức 6,6-7%/năm. Mức cao nhất ghi nhận tại MBV và Cake (7,2%/năm), tiếp theo là ACB, PGBank, Bac A Bank, LPBank trong khoảng 6,9-7,1%/năm. Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng có mức thấp hơn như Eximbank (5,4%/năm), HDBank (5,3-5,5%/năm), Kienlongbank (5,2-5,5%/năm).

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất dao động từ 3,7-7,5%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh giữ mức 6,8%/năm. Mức cao nhất thuộc về MBV (7,5%/năm), tiếp đến là Cake (7,4%/năm), ACB (7,3%/năm), PGBank (7,2%/năm), trong khi nhiều ngân hàng khác niêm yết quanh 6,3-7%/năm. Mức thấp nhất vẫn thuộc về SCB với 3,7%/năm.

Ở kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phổ biến trong khoảng 5,15-7,5%/năm. Nhóm quốc doanh duy trì 6,8-7%/năm. Mức cao nhất tiếp tục là MBV (7,5%/năm), theo sau là Cake (7,4%/năm), OCB (7,2%/năm), LPBank (7,1%/năm). Các ngân hàng còn lại chủ yếu nằm trong khoảng 6,3-7%/năm, trong khi SCB ở mức thấp nhất 3,9%/năm.