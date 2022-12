Cổ phiếu Apax Holdings của shark Thủy bị bán tháo, giảm sàn liền 8 phiên

Cho đến phiên giao dịch sáng nay (2/12), cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings vẫn tiếp tục bị "khóa sàn" với tình trạng hàng triệu đơn vị chất lệnh bán sàn từ đầu phiên. Tạm kết thúc phiên sáng, với 36.700 cổ phiếu được khớp lệnh giá sàn, IBC vẫn còn dư bán sàn tới 3,45 triệu cổ phiếu, thị giá lùi về mức 8.780 đồng.

Như vậy, tạm tính đến thời điểm này, IBC đã giảm sàn phiên thứ 8 liên tiếp và là phiên giảm thứ 9 của mã cổ phiếu này. So với giá đóng cửa phiên 21/11 (trước khi diễn ra chuỗi bán tháo), cổ phiếu IBC đã đánh mất 44,43% thị giá. Trong vòng một tháng, mã này đánh mất gần 54%.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Apax Holdings (Ảnh: IT).

Theo quy định, với việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp thì Apax Holdings phải có văn bản giải trình. Ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được gọi là shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Apax Holdings - cho rằng, giá cổ phiếu IBC giảm trong thời gian gần đây là do yếu tố tâm lý của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế cũng như những tác động của bối cảnh vĩ mô.

Lãnh đạo công ty này cũng khẳng định luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng niêm yết và rất mong được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý đối với cách lý giải nói trên.

Đà giảm của cổ phiếu IBC diễn ra trong bối Apax Holdings vừa bị Cục Thuế TP Hà Nội cưỡng chế thuế. Cụ thể, ngày 16/11, Cục Thuế TP Hà Nội đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của IBC (địa chỉ tại số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan thuế cho biết, Apax Holdings mở tài khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng. Và để thực hiện việc cưỡng chế, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành 17 quyết định gửi đến 9 ngân hàng và các chi nhánh.

Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư VN Benchmark, Apax Holdings được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Năm 2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng lên 688,8 tỷ đồng thông qua nhiều lần phát hành tăng vốn và đấu giá ra công chúng; đến năm 2021, công ty tăng vốn điều lệ lên 831,5 tỷ đồng nhờ vào việc nhà đầu tư trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Cuối năm 2017, IBC hoàn tất việc chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE.

Báo cáo thường niên năm 2021 của Apax Holdings thể hiện, đến 31/12/2021, công ty này có 120 trung tâm Apax English/Leaders, 16 trường mầm non Steame Garten và 5 trung tâm Englishnow.

Được biết, trong hệ thống Apax Holdings, công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup với ngành nghề chính là xuất bản phần mềm, vốn điều lệ 962,5 tỷ đồng. Vốn góp của Egroup tại Apax Holdings là 496,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 59,8% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021.

Cùng thời điểm trên, Apax Holdings có 4 công ty con là Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (nắm 66,36% vốn); Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (nắm 51,19% vốn); Công ty cổ phần English Now Global (51%) và Công ty cổ phần Trường liên cấp Firbank Australia (51%).

Liên quan đến Apax Leaders, chuỗi trung tâm tiếng Anh này vừa qua vướng những lùm xùm liên quan đến chất lượng dạy học, chậm trả lương, nợ lương giáo viên, bị phụ huynh đòi hoàn học phí… Trong văn bản giải trình với HoSE mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã thừa nhận những vấn đề được báo chí đưa ra đang là những tồn tại của Apax English và lãnh đạo của Apax English cũng đã và đang phối hợp với Apax Holdings để có những phương án xử lý phù hợp.

Ngoài ra, ông Thủy khẳng định những thông tin của Apax English xuất hiện trên báo chí không ảnh hưởng lớn vì công ty mẹ hoàn toàn độc lập. Trải qua 2 năm dịch Covid-19, lãnh đạo Apax Holdings cho biết công ty "vô cùng khó khăn" và sự việc xảy ra đã có trong dự phòng hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.

Trong quý III vừa qua, Apax Holdings ghi nhận sự sụt giảm trong kết quả kinh doanh với doanh thu thuần đạt gần 374 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 776 triệu đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.043 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 12% đạt 38,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 24 tỷ đồng.