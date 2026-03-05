Loạt công ty lớn trên sàn thay CEO: Nguyên nhân do đâu?

Từ năm 2025 đến nay, thị trường ghi nhận làn sóng biến động mạnh ở cấp lãnh đạo cao nhất tại nhiều doanh nghiệp lớn. Đáng chú ý, vị trí Tổng giám đốc (CEO) - người trực tiếp điều hành và triển khai chiến lược kinh doanh - liên tục có sự thay đổi và xu hướng này vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Mới đây, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) thông báo ông Lê Trí Thông sẽ bàn giao vị trí CEO cho ông Phan Quốc Công kể từ ngày 3/4.

Theo doanh nghiệp, quyết định này nằm trong kế hoạch chuyển giao được Hội đồng quản trị PNJ xây dựng và chuẩn bị trong vòng hai năm qua. Ông Lê Trí Thông dự định phát triển sự nghiệp theo hướng đầu tư tài chính và tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp, do đó mong muốn dành thời gian cho các cơ hội mới. Định hướng này đã được ông trao đổi với Hội đồng quản trị từ năm 2024.

Ông Thông đảm nhiệm cương vị CEO tại PNJ từ năm 2018, kế nhiệm bà Cao Thị Ngọc Dung. Sau khi hoàn tất việc chuyển giao, ông vẫn tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tập trung vào hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

Ông Phan Quốc Công là CEO mới của PNJ (Ảnh: DT).

Trong lĩnh vực hàng không, từ ngày 1/3, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam (Nasco, mã chứng khoán: NAS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines - đã bổ nhiệm ông Bùi Đức Thanh giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật với nhiệm kỳ 5 năm.

Ở lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sau khi rút khỏi Hội đồng quản trị LPBank. Vị trí CEO tại Sacombank đã để trống từ tháng 5/2025, sau khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm bất ngờ từ nhiệm, khép lại gần 8 năm điều hành ngân hàng.

Tại thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Việt Hà giữ chức Tổng Giám đốc. Trước đó, bà Hà đã đảm nhiệm vai trò Quyền Chủ tịch HoSE trong nhiều năm.

Một doanh nghiệp lớn khác là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) của ông Trần Bá Dương cũng ghi nhận biến động nhân sự cấp cao. Cuối năm trước, ông Phạm Văn Tài tự nguyện rời ghế Tổng Giám đốc. Hiện Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương kiêm nhiệm vị trí CEO trong bối cảnh doanh nghiệp tái định vị chiến lược, tập trung vào mảng hạ tầng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng thay đổi vị trí điều hành, như Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, mã EVF), Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (mã NRC), Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã HQC)…

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia nhân sự nhận định việc lãnh đạo cấp cao từ chức hay được thay thế phụ thuộc vào từng bối cảnh cụ thể, song phần lớn gắn với yêu cầu điều chỉnh chiến lược linh hoạt trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Ở cấp lãnh đạo khác, hệ sinh thái Tập đoàn FPT cũng tái cơ cấu nhân sự. Từ ngày 1/3, Tiến sĩ AI Nguyễn Xuân Phong (sinh năm 1989) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công nghệ (CTO) tập đoàn.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Nguyên giữ chức Phó Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 2/3. Nhân sự này sẽ phụ trách mảng chuyển đổi số, công nghệ và ứng dụng AI cho các đơn vị trong hệ sinh thái.