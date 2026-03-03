Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức trở thành Tổng giám đốc Sacombank

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã chứng khoán: STB) cho biết ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Thụy.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng đã họp và thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm ông Thụy vào vị trí này, có hiệu lực cùng ngày.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, từng là Chủ tịch HĐQT Thaigroup, Thaiholdings… Từ tháng 4/2021, ông Thụy gia nhập ngành ngân hàng với cương vị Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ ngày 9/12/2022.

Bầu Thụy tại kỳ họp cổ đông của LPBank (Ảnh: DT).

Cuối tháng 12/2025, ông từ nhiệm vị trí Chủ tịch LPBank để gia nhập Sacombank và giữ chức Quyền tổng giám đốc. Chỉ hơn 2 tháng gia nhập, ông Thụy đã tiến hành tinh gọn bộ máy ngân hàng này xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự về tỷ lệ tối ưu, chuyển mô hình theo ngành dọc từ ngày 22/1.

Ngân hàng cũng đã thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới. Theo dữ liệu cập nhật từ Cục Sở hữu trí tuệ, ngân hàng còn đang đăng ký nhãn hiệu mới, cho thấy khả năng đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam.

Ngân hàng đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự kỳ họp cổ đông thường niên năm tài chính 2025. Phiên họp dự kiến diễn ra ngày 22/4 tại tỉnh Phú Thọ. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp song nội dung chi tiết chưa được ngân hàng công bố.