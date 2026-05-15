Một cổ phiếu dược phẩm tăng kịch biên độ

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/5, cổ phiếu DBT của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre tăng trần lên 12.600 đồng/đơn vị. Thanh khoản tăng đột biến lên 230.000 đơn vị, gấp đôi hôm qua và cao hơn nhiều lần so với mức vài chục cổ phiếu/phiên của nhiều ngày khác.

Cũng trong phiên hôm nay, thị trường đổ dồn sự chú ý vào cổ phiếu PMC của Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Mã này giảm 0,72% về 138.500 đồng/đơn vị. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, đạt 1.600 cổ phiếu.

Đà giảm của cổ phiếu dược phẩm này đã diễn ra từ cuối tháng 12/2025 sau khi lập đỉnh 184.000 đồng/đơn vị, thanh khoản mỗi phiên dao động khoảng vài trăm nghìn đơn vị. Tính đến nay, mã này đã giảm 33%.

Diễn biến cổ phiếu xảy ra khi Cục Quản lý dược, Bộ Y tế có quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Pharmedic sản xuất. Lý do lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3.

Một cổ phiếu bất động sản khác cũng bất ngờ tăng hết biên độ phiên hôm nay là FDC của Công ty Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (Fideco). Mã này tăng lên 21.900 đồng/đơn vị.

Doanh nghiệp gần đây có quyết định sử dụng quyền sử dụng đất, giá trị đầu tư cùng các quyền và lợi ích phát sinh của dự án hình thành trong tương lai tại dự án Cần Giờ để làm tài sản đảm bảo cho việc huy động vốn vay và/hoặc bảo lãnh, bảo đảm cho bên thứ ba tại ngân hàng Sacombank. Chi tiết khoản vay không được doanh nghiệp công bố.

Một cổ phiếu đáng chú ý khác cũng tăng hết biên độ là GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), lên 89.400 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này dư mua giá trần hơn 483.200 đơn vị. Đà hưng phấn này nối tiếp 3 phiên liên tiếp tăng của cổ phiếu, bao gồm 1 phiên tăng trần. Đà tăng cũng giúp GAS nằm trong nhóm ảnh hưởng tích cực đến chỉ số hôm nay.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

VN-Index được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu ACB, VHM, NVL, GAS... Tuy nhiên, đà tăng không đủ mạnh để đi ngược lại sức ép đến từ nhóm vốn hóa lớn như VIC, VPG, MWG, HPG, LPB, FPT, MSN.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng 782 tỷ đồng trong phiên sau ngày đảo chiều. Các mã bị bán ròng mạnh như HPG, VHM, VPB, VIC, FPT, KDC, PNJ. Ngược lại, BSR được mua ròng nhiều nhất.