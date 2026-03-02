Loạt chính sách mới về thuế, hóa đơn và thủ tục phá sản cần biết

Từ tháng 3, hàng loạt chính sách kinh tế quan trọng bắt đầu có hiệu lực, nổi bật trong đó là những quy định liên quan đến thuế, định danh điện tử nhà ở cũng như ưu đãi đầu tư, quy trình phá sản… với doanh nghiệp.

Áp dụng mã định danh điện tử đối với nhà ở

Thông tin đang được thị trường quan tâm nhiều nhất hiện nay là việc áp dụng mã định danh điện tử đối với nhà ở.

Từ tháng 3, Nghị định 357 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chính thức có hiệu lực.

Nghị định quy định mã định danh điện tử đối với sản phẩm bất động sản là nhà ở, bao gồm các nhóm thông tin như mã định danh thửa đất, mã số dự án hoặc công trình xây dựng, mã định danh địa điểm (nếu có) và dãy ký tự tự nhiên. Mã định danh được tạo lập tự động trên hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng có trách nhiệm gắn mã định danh với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tại thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai.

Nhiều hình thức thuế đầu tư được giảm

Về phía doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2025 cũng vừa có hiệu lực, trong đó quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật xác định các hình thức ưu đãi đầu tư gồm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất thấp hơn mức thông thường trong một thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án; miễn, giảm thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ sản xuất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; được áp dụng cơ chế khấu hao nhanh, tăng chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế và các hình thức ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ.

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký

Tại Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đã quy định cụ thể hơn về việc đặt tên tài khoản thanh toán đối với từng nhóm đối tượng sử dụng.

Cụ thể, đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản phải trùng với họ và tên ghi trên giấy tờ tuỳ thân của khách hàng. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, tên tài khoản phải bao gồm tên tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 (Ảnh: DT).

Không cập nhật thông tin đăng ký thuế có thể bị phạt đến 7 triệu đồng

Bên cạnh quy định về tài khoản ngân hàng, hành vi không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn về việc thay đổi thông tin trong đăng ký thuế cũng bị xử phạt hành chính.

Theo Nghị định 310 sửa đổi, bổ sung Nghị định 125 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, hộ kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 1-7 triệu đồng, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và thời gian chậm thông báo.

Các vi phạm thường gặp gồm: không thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh; không cập nhật thay đổi ngành nghề; không thông báo thay đổi thông tin chủ hộ hoặc người đại diện; chậm thông báo các thay đổi liên quan đến đăng ký thuế theo quy định. Đáng chú ý, mức phạt được áp dụng kể cả trong trường hợp không phát sinh thêm nghĩa vụ thuế.

Ngoài tiền phạt, việc thông tin không đồng bộ còn khiến dữ liệu quản lý thuế thiếu chính xác, tiềm ẩn rủi ro khi đối chiếu doanh thu, hoá đơn và nghĩa vụ thuế.

Xuất hóa đơn khi chưa đăng ký có thể bị phạt tới 18 triệu đồng

Cũng theo Nghị định 310 hộ kinh doanh có thể bị phạt từ 6-18 triệu đồng nếu sử dụng hóa đơn không hợp lệ, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và thời gian vi phạm.

Các trường hợp phổ biến bao gồm phát hành hóa đơn điện tử khi chưa gửi thông báo đăng ký sử dụng; đăng ký sử dụng hóa điện tử nhưng chưa được cơ quan thuế chấp nhận.... Mức xử phạt này được áp dụng độc lập, không phụ thuộc vào việc hộ kinh doanh có phát sinh thêm số thuế phải nộp hay không.

Liên quan đến tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Theo Luật Phục hồi, phá sản 2025, quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải thể hiện đầy đủ các nội dung chủ yếu như tên Toà án ra quyết định, họ tên Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, thông tin về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và căn cứ tuyên bố.

Doanh nghiệp đồng thời được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội khi áp dụng thủ tục phục hồi.

Theo quy định mới, kể từ thời điểm toà án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian tạm dừng thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 theo hướng mở rộng đối tượng được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, người sử dụng lao động khi được áp dụng thủ tục phục hồi theo pháp luật về phục hồi, phá sản sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Quy định này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn, đồng thời vẫn bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội.