Loa X cung cấp dịch vụ tự động hóa xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh nhỏ

Trong bối cảnh hộ kinh doanh cá thể phải tuân thủ Nghị định 70 về hóa đơn điện tử, nhiều chủ cửa hàng nhỏ vẫn gặp khó khăn khi chưa biết phải thực sự đáp ứng Nghị định này như thế nào. Nắm bắt nhu cầu đó, Loa X - sản phẩm của công ty Casso - ra mắt tính năng “Xuất hóa đơn tự động”, tích hợp trực tiếp với hệ thống hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Tính năng này hướng đến nhóm hộ kinh doanh và cửa hàng nhỏ lẻ - nơi nguồn lực kế toán còn hạn chế nhưng tần suất giao dịch lại cao. Giải pháp này đặt mục tiêu giảm thao tác thủ công và rủi ro sai sót trong quá trình phát hành hóa đơn điện tử, đồng thời giúp người bán tuân thủ đúng quy định về thời điểm lập hóa đơn mà không phải thay đổi thói quen vận hành thường ngày.

Việc tự động hóa khâu phát hành là bước đệm cần thiết cho chuyển đổi số ở các quán ăn, tiệm tạp hóa, salon tóc hay đơn vị kinh doanh quy mô rất nhỏ.

Điểm được nhiều chủ cửa hàng quan tâm là tính đúng hạn phát hành. Với cấu hình tự động, hệ thống có thể chạy theo hai mốc giờ cố định 14h và 23h59 mỗi ngày để phát hành hóa đơn cho các giao dịch đã ghi nhận, đồng thời thực hiện thêm một đợt tổng hợp vào ngày cuối tháng nhằm hạn chế tối đa bỏ sót.

Cách làm này giúp người bán giảm đáng kể thao tác lặp, trong khi thời điểm lập hóa đơn vẫn được đảm bảo theo thông lệ quản lý thuế. Với các giao dịch phát sinh điều chỉnh hoặc hoàn tiền, phần mềm hỗ trợ lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh theo quy trình đã định, giữ cho sổ sách minh bạch ngay trong kỳ.

Một chủ quán cà phê tại TPHCM chia sẻ: “Trước đây tôi phải làm thủ công, cuối ngày vừa mệt vừa sợ sai. Giờ chỉ cần bật tự động, hóa đơn phát hành đều đặn, khách nhận ngay, mình yên tâm hơn”.

“Việc tự động hóa xuất hóa đơn là xu hướng tất yếu khi cơ quan thuế đẩy mạnh quản lý doanh thu hộ kinh doanh qua hệ thống điện tử. Với một vài thao tác thiết lập ban đầu, phần việc còn lại được xử lý tự động theo khung giờ định sẵn mỗi ngày và tổng hợp cuối tháng.

Việc xuất hiện những giải pháp thân thiện như của Loa X có thể giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa doanh nghiệp lớn và các cửa hàng nhỏ lẻ, vốn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế hộ cá thể hiện nay”, đại diện Casso cho hay.

Hiện tại Loa X đang có chương trình ưu đãi tặng bộ giải pháp thanh toán và kê khai hoá đơn cho hộ kinh doanh, bao gồm loa báo chuyển khoản ngân hàng, phần mềm quản lý doanh thu, khởi tạo và chữ ký số, hoá đơn không giới hạn

Khách hàng có nhu cầu liên hệ hotline: 1900 888 600 để được tư vấn miễn phí.