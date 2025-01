Lộ lý do đại gia bất động sản phía Nam "sống khỏe"

Lợi nhuận tăng nhờ mảng kinh doanh cốt lõi

Tới thời điểm này, một số doanh nghiệp bất động sản nhà ở đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2024, hé lộ lợi nhuận tăng trưởng tốt nhờ bàn giao dự án.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) ghi nhận trong quý IV, doanh thu thuần hơn 6.368 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước, đến từ việc bàn giao nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM, Long An, Đồng Nai. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 497 tỷ đồng, gấp gần 2 lần.

Tính chung cả năm 2024, Nam Long có doanh thu thuần đạt 7.196 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 512 tỷ đồng, tăng 6% và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm (506 tỷ đồng).

Cũng nhờ bàn giao dự án, Công ty bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) công bố quý IV/2024, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 47 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này tăng do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tăng 24%.

Tính chung cả năm 2024, công ty này đạt lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 298 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước và vượt 19% so với kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả đến từ việc trong năm qua, An Gia đã bàn giao các dự án then chốt tại TPHCM, Bình Dương.

Hay Công ty Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) cũng có kết quả tăng trưởng trong quý IV/2024. Doanh thu thuần đạt 2.048 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ chuyển nhượng, bàn giao bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 392 tỷ đồng, gấp 6 lần.

Cả năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần 3.278 tỷ đồng, tăng 57%; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 810 tỷ đồng, tăng 13%. Trong khi doanh thu hoàn thành 84% thì lợi nhuận vượt 3% kế hoạch đã đề ra.

Nhiều công ty bất động sản lãi lớn trong năm qua (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Tồn kho và nợ vay ra sao?

Tại ngày 31/12/2024, Nam Long có hơn 17.993 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là các dự án bất động sản đang triển khai, không có tồn kho thành phẩm.

Các dự án bất động sản dở dang được ghi nhận như Izumi, Waterpoint giai đoạn 1 và 2, dự án Cần Thơ... Trên báo cáo tài chính, người mua trả tiền trước ngắn hạn tính đến cuối kỳ đạt gần 3.024 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, doanh nghiệp có 6.961 tỷ đồng nợ vay tài chính, trong đó phần lớn là nợ dài hạn. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức thấp, chỉ 0,47 lần.

Với An Gia, hàng tồn kho giảm mạnh. Tại ngày cuối năm 2024, hàng tồn kho giảm 61% còn 776 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ tương đương 11% so với tổng tài sản.

Công ty có 1.417 tỷ đồng nợ vay tài chính. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, tương ứng 0,45 lần.

Còn tới cuối năm 2024, Khang Điền có 22.179 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 18% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 72% tổng tài sản doanh nghiệp, chủ yếu là các dự án xây dựng dở dang.

Về nợ vay tài chính, Khang Điền có 7.098 tỷ đồng nợ vay, tăng 12% so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,36 lần.