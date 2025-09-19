Liên tiếp phát hiện các cơ sở bán bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Chỉ trong ít ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ kinh doanh hàng nghìn chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Khi mùa lễ hội đang đến gần, những sản phẩm kém chất lượng này đang âm thầm len lỏi ra thị trường, đặt ra một câu hỏi lớn về an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Cảnh giác bánh trung thu trôi nổi

Ngày 12/9, Đội Quản lý thị trường số 15 phối hợp với Công an phường Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh tại Số 60 Louis XII, Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai, Hà Nội do ông Nguyễn Quốc Hưng làm chủ.

Đoàn kiểm tra ghi nhận tại cửa hàng có 1.214 sản phẩm gồm bánh trung thu, bánh gấu do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị theo giá niêm yết là 11,34 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa đều còn hạn sử dụng, tuy nhiên ông Hưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngoài ra ông Nguyễn Quốc Hưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Ngày 15/9, Đội Quản lý thị trường số 15 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Hưng số tiền 10 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu; 7,5 triệu đồng do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Đồng thời buộc ông Hưng phải đăng ký hộ kinh doanh, buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 63, hẻm 90/1/42 Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở do ông Vũ Đình Đoàn (SN 1983, trú tại phường Lĩnh Nam) làm chủ, đang bày bán 450 chiếc bánh trung thu loại 180g/chiếc. Toàn bộ số bánh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, trên bao bì nhãn mác không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở cũng chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ hàng hóa và ra quyết định xử phạt đối với ông Vũ Đình Đoàn với tổng số tiền 11,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc ông Đoàn phải đăng ký hộ kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ số bánh vi phạm.

Trong khi đó, tại xã An Khánh, ngày 15/9, Đội Quản lý thị trường số 24 phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu, do ông Nguyễn Công Chung làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện 600 chiếc bánh trung thu loại 500g/chiếc, tổng giá trị 24 triệu đồng, không có hóa đơn, chứng từ. Cơ sở này cũng chưa đăng ký địa điểm kinh doanh.

Theo quy định hiện hành, toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng nhập lậu. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đồng thời đề xuất lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 24 ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định. Bước đầu, lực lượng chức năng dự kiến mức xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh này là 57 triệu đồng, tương ứng với hai hành vi vi phạm: kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh tại địa điểm chưa được thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường số 24 phát hiện, kiểm tra tạm giữ 600 bánh trung thu nhập lậu tại xã An Khánh (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm

Theo lực lượng quản lý thị trường Hà Nội, nhiều vụ việc liên tiếp bị phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu tăng cao đang bị lợi dụng để đưa hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường. Tình trạng này đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh và sự cảnh giác của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, rõ ràng về xuất xứ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 234 về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2025. Kế hoạch nhằm kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Tết Trung thu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ sức khỏe người dân. Đánh giá công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong quản lý an toàn thực phẩm.

Về hoạt động kiểm tra, hậu kiểm thì các sở, ban, ngành và UBND phường, xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành, trọng tâm là kiểm tra bánh trung thu, nguyên liệu, phụ gia, bao bì, nhãn mác…