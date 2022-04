Lãnh đạo VNPT Technology nói gì về "cú đúp" tại Nhân tài Đất Việt?

Trao đổi với Dân trí sau khi nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 16, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm giải pháp của VNPT Technology - đại diện nhóm tác giả Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco Platform - Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi được Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt đánh giá cao về sản phẩm Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco Platform. Đây thực sự là ghi nhận to lớn, động viên tập thể VNPT Technology".

Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco Platform được trao Giải Ba Công nghệ thông tin - Giải Thành công (Ảnh: Đỗ Quân).

Cũng theo ông Hải, dù là đầu tham gia nhưng các thành viên nhóm đều đánh giá rất cao việc tổ chức nghiêm túc, quy mô, chuyên môn cao của giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Đặc biệt là Hội đồng Ban giám khảo của giải thưởng là những người có thể góp ý rất tốt cho các nhóm tác giả để giúp nhóm tác giả hoàn thiện hơn về sản phẩm công nghệ và giúp ích cho công cuộc chuyển đổi số và khoa học công nghệ của nước nhà.

"Mặc dù sản phẩm ONE Telco Platform đã được đưa ra thị trường một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên VNPT Technology đưa dự thi. Điều này nằm trong định hướng, mục tiêu phát triển sản phẩm này lớn mạnh hơn trong những năm tới", ông Hải nói.

Chia sẻ về sản phẩm nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco Platform vừa đạt giải, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông thường các nhà cung cấp sẽ có một hệ thống quản lý thiết bị của họ. Tuy nhiên, một nhà mạng có rất nhiều thiết bị đến các nhà cung cấp khác nhau, và số lượng các thiết bị ấy cũng rất lớn, lên tới hàng triệu thiết bị. Do đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau, và với số lượng lớn như vậy, sẽ đặt ra nhiều bài toán, thách thức vấn đề công nghệ cần lời giải.

"Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco Platform của VNPT Technology đã giúp giải quyết bài toán đó nhanh hơn, dễ hơn và hiệu quả, an toàn hơn", ông bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Hải đại diện nhóm tác giả Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco Platform nhận giải tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 (Ảnh: Đỗ Quân).

Nhấn mạnh ưu điểm ONE Telco Platform, ông Hải cho biết, sản phẩm này đã thành công trong lĩnh vực khi giúp cho những nhà mạng có thể vận hành và quản trị mạng lưới một cách tốt hơn. Thông qua các việc tối ưu vận hành, tự động hóa công việc vận hành và giúp phần đem lại bảo mật an toàn, an ninh mạng lưới. "Chúng tôi định hướng sẽ phát triển rộng hơn sản phẩm ONE Telco Platform để hướng tới quản lý thiết bị nhiều hơn nữa, hướng tới quản lý thiết bị IoT và hệ sinh thái IoT sau này", ông nhấn mạnh.

Cũng theo ông, hiện nay, VNPT Technology đã mở rộng nền tảng quản lý này ra thành nền tảng IoT, để phát triển được hệ sinh thái IoT cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Thành công nhất là triển khai cho VNPT, một số nhà mạng trong nước và nước ngoài cũng đang bắt đầu sử dụng sản phẩm của mình.

Nền tảng giúp tiết kiệm hàng triệu USD

Ông Hải chia sẻ, đến nay, ONE Telco Platform đã được triển khai cho nhiều nhà mạng trong nước và quốc tế, đồng tiếp tục được mở rộng để quản lý các thiết bị IoT và đáp ứng các yêu cầu mới của khách hàng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng, báo điện tử Dân trí và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đồng tổ chức từ năm 2004 với mục tiêu ban đầu là tìm kiếm và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của Việt Nam. Trải qua 16 mùa giải không ngừng mở rộng và phát triển, đến nay Nhân tài Đất Việt đã trở thành Giải thưởng có quy mô lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam với các lĩnh vực quan trọng là Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược, Môi trường, và Giải thưởng Khuyến học - Tự học thành tài.

Cụ thể, sản phẩm đã được triển khai tại chính Tập đoàn VNPT và một số nhà mạng quốc tế tại Thái Lan, Indonesia, Myanmar, phục vụ quản lý gần 10 triệu thiết bị. Trong quá trình triển khai, nền tảng đã nhận được phản hồi tích cực bởi tính mở quản lý hợp nhất thiết bị, cho phép quản lý đa chủng loại thiết bị, đa dịch và đa giao thức. Nền tảng cung cấp nhiều tính năng độc đáo, khả năng mở rộng không giới hạn, ứng dụng rộng rãi trên mạng lưới VNPT, khách hàng trong và ngoài nước.

Nền tảng này được đưa vào kinh doanh từ năm 2017 và giúp cho khách hàng giải quyết được thách thức lớn nhất trong quản lý thiết bị. Hệ thống quản lý thiết bị được xây dựng trên nền tảng ONE Telco đã được triển khai cho VNPT đang quản lý gần 10 triệu thiết bị bao gồm ONT, Set-top box, Access Point.

Việc triển khai thành công này đã giúp cho VNPT giảm đáng kể chi phí vận hành. Khả năng theo dõi trạng thái và cập nhật phần mềm từ xa cho một số lượng lớn thiết bị đã thay thế hoàn toàn hoạt động cập nhật thủ công, giúp xác định chính xác vị trí và tình trạng lỗi của thiết bị. Nghiên cứu phát triển thành công Nền tảng quản lý thiết bị ONE Telco mang lại hiệu quả kinh tế không nhỏ cho các nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ.

Ông Hải thông tin, nền tảng có thể thay thế hoàn toàn phần mềm quản lý thiết bị của chính các hãng cung cấp thiết bị giúp tiết kiệm đáng kể hàng triệu USD chi phí mua license của các hãng, đồng thời, nhờ khả năng làm chủ hoàn toàn sản phẩm, VNPT sẵn sàng cập nhật, tùy biến sản phẩm theo nhu cầu đặc thù của khách hàng với chi phí thấp hơn rất nhiều so với chi phí đặt hàng các hãng sản xuất thiết bị. Không chỉ quản lý các thiết bị đầu cuối, nền tảng có khả năng tích hợp và quản lý nhiều loại thiết bị khác như router, máy chủ, thiết bị IoT,… tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng chuỗi dịch vụ trên hạ tầng có sẵn.