Lãnh đạo công ty thép, dầu khí bán ra lượng lớn cổ phiếu

Ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu PVT nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/3-9/4.

Nếu hoàn tất, lượng cổ phần ông Việt Anh nắm giữ tại PVT sẽ giảm từ 262.658 cổ phiếu xuống còn 62.658 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn khoảng 0,013% vốn điều lệ.

Động thái bán ra của lãnh đạo công ty diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PVT vừa trải qua giai đoạn tăng mạnh. Trong tuần cuối tháng 2 và đầu tháng 3, cổ phiếu này liên tục tăng trần từ ngày 27/2-4/3, trước khi điều chỉnh. Tính chung giai đoạn này, thị giá PVT đã tăng hơn 36%. Thanh khoản cũng bùng nổ khi khối lượng giao dịch trung bình vượt 20 triệu cổ phiếu/phiên, cao gấp hơn 5 lần mức bình quân của cả năm.

Mới nhất, Nguyễn Thị Ngọc Loan - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - đã bán toàn bộ gần 10,5 triệu cổ phiếu SMC, qua đó không còn là cổ đông tại doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 3 phiên giao dịch từ ngày 16/3 đến 18/3 bà Loan đã bán toàn bộ gần 10,5 triệu cổ phiếu SMC, tương đương 14,24% vốn điều lệ. Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của bà giảm về 0%, qua đó chính thức không còn là cổ đông của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thị trường trong cùng giai đoạn ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng tương ứng gần 10,5 triệu cổ phiếu, tổng giá trị xấp xỉ 108 tỷ đồng.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty SMC. Bà đã có đơn từ nhiệm và được cổ đông thông qua kể từ ngày 25/9/2025 tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.