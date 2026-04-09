Lãnh đạo bị khởi tố, Hóa chất Đức Giang vẫn tham vọng làm pin xe điện

Theo báo cáo thường niên 2025 vừa công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) tiếp tục xác định nghiên cứu và phát triển pin lithium là một trong những ưu tiên chiến lược dài hạn. Định hướng này đứng sau kế hoạch chế biến sâu quặng apatit và phát triển các hợp chất sau phốt pho - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Doanh nghiệp đã nâng tổng vốn đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng. Phần vốn bổ sung được dành cho giai đoạn 2, bao gồm dây chuyền sản xuất pin với công suất thiết kế khoảng 2 triệu kWh mỗi năm.

Tính đến cuối năm 2025, dự án đã giải ngân khoảng 1.378 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa tổng mức đầu tư. Nếu tiến độ thuận lợi, dự án có thể bắt đầu chạy thử từ quý III/2026. Bên cạnh đó, tập đoàn đã nắm quyền chi phối tại Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Chiến lược mở rộng sang pin xe điện được triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp vừa đối mặt với biến cố pháp lý, khi một số thành viên HĐQT, bao gồm cha con Chủ tịch Đào Hữu Huyền, bị khởi tố. Sự việc khiến nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán bị cơ quan điều tra niêm phong, dẫn đến việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 chưa thể thực hiện đúng kế hoạch.

Ông Đào Hữu Huyền (phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (trái) (Ảnh: DGC).

Chỉ 2 ngày sau khi các lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, Hóa chất Đức Giang đã thông báo triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 8/5, nhằm kiện toàn bộ máy quản trị.

Hiện HĐQT công ty chỉ còn 2 thành viên là ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập, thấp hơn mức tối thiểu 3 thành viên theo quy định.

Nội dung trọng tâm của đại hội sắp tới là bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, theo báo cáo tự lập, Hóa chất Đức Giang đạt gần 11.266 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.188 tỷ đồng, tăng nhẹ và vượt kế hoạch năm.