Lan tỏa “bình dân học vụ số” trong toàn ngành ngân hàng

Sáng 22/5, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chính thức khai mạc Hội thi Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề “Chủ động số hóa - Bứt phá tương lai”. Vietcombank là đơn vị đồng hành, phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, hội thi Chuyển đổi số ngành ngân hàng được tổ chức trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngân hàng.

Cũng theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối với ngành ngân hàng, một trong những ngành tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn, minh bạch.

Ngành ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng số, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, định danh điện tử và nhiều công nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng, công ty công nghệ tài chính và đơn vị trong ngành đã chủ động đổi mới mô hình quản trị, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng văn hóa số trong toàn hệ thống.

Hội thi Chuyển đổi số ngành ngân hàng hướng tới việc trang bị kiến thức chuyển đổi số và phổ cập kỹ năng số sâu rộng trong toàn ngành, giúp mỗi cá nhân không chỉ nắm vững công nghệ, quy trình nghiệp vụ mà còn có khả năng ứng dụng linh hoạt vào thực tiễn, từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Đồng thời, đây cũng là sân chơi nghiệp vụ để các đội thi thể hiện hiểu biết, kỹ năng và tinh thần đổi mới sáng tạo; giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình hay, giải pháp thiết thực phục vụ quá trình chuyển đổi số trong toàn ngành ngân hàng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu (Ảnh: SBV).

Hội thi năm nay quy tụ 32 đội thi với gần 700 thí sinh đến từ các cấp công đoàn, tổ chức tín dụng và đơn vị công nghệ tài chính trong toàn ngành, sẽ tham gia tranh tài qua 3 vòng thi: kết sức mạnh, chinh phục kỷ nguyên số, kiến tạo tương lai số.

Phần thi kiến tạo tương lai số được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều ý tưởng, giải pháp sáng tạo gắn với thực tiễn hoạt động ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và thúc đẩy phát triển ngân hàng số trong thời gian tới.

Điều đáng ghi nhận là ngay sau khi phát động, hội thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở và các đơn vị trong toàn ngành. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức các cuộc thi nội bộ, xây dựng sân chơi trực tuyến, phát động phong trào học tập và tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần chủ động học tập, đổi mới sáng tạo và thích ứng với kỷ nguyên số trong toàn hệ thống.

Thông qua hội thi, ngành ngân hàng mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước xây dựng tư duy số, văn hóa số và tinh thần đổi mới sáng tạo trong mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động. Qua đó khẳng định quyết tâm trong vai trò tiên phong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phát triển hiện đại, bền vững.