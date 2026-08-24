Giá vàng miếng lên 150 triệu đồng/lượng

Ghi nhận đến 10h40, các doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC tại 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tiếp 1 triệu đồng so với thời điểm mở cửa phiên sáng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất 4 tuần trở lại đây của vàng miếng.

Tuần vừa rồi, giá chiều mua vào và bán ra được điều chỉnh tăng 3,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng tăng trong phiên đầu tuần, hiện giao dịch tại 4.616 USD/ounce, tương ứng tăng 15 USD so với trước đó. Tuần trước, kim loại quý cũng ghi nhận mức tăng 5%, đánh dấu tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, vàng thế giới tương đương khoảng 146,3 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá trong nước hiện tại chỉ chênh 2,7 triệu đồng so với quốc tế.

Mặt hàng vàng miếng được ngân hàng bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nghiêng về kịch bản giá vàng sẽ tăng tiếp trong tuần này. Theo ông, kế hoạch ít nhất tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Trong bối cảnh nguồn cung USD mở rộng trong khi lượng vàng hữu hạn, giá kim loại quý có thêm động lực đi lên.

Ở một góc nhìn khác, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng thị trường trái phiếu đang là yếu tố chi phối diễn biến của vàng. Theo ông, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô mua lại trái phiếu mà còn ở tín hiệu được phát đi khi Bộ Tài chính Mỹ phải can thiệp vào thị trường.

Ông Grady cũng nhận thấy dòng tiền vào kim loại quý đang có dấu hiệu cải thiện. “Tôi không lạc quan về vàng trong mùa hè khi chưa thấy hợp đồng mở gia tăng. Nhưng hiện chúng ta bắt đầu chứng kiến hợp đồng mở tăng lên và những vị thế mua mới tham gia thị trường”, ông cho biết.

Dù vậy, ông vẫn thận trọng với khả năng vàng duy trì trên 4.600 USD. Theo ông, thị trường cần thêm sự xác nhận từ giá năng lượng, dữ liệu lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Diễn biến của thị trường trái phiếu và lãi suất trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với khả năng duy trì đà tăng của kim loại quý.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, khẳng định các nền tảng vĩ mô đang tạo sức tựa rất tốt cho kim loại quý. Ông Newsom nhấn mạnh rằng chừng nào các ngân hàng Trung ương trên thế giới còn duy trì chiến lược gia tăng tích trữ, triển vọng giá vàng trong dài hạn vẫn sẽ rất khả quan; đồng thời các yếu tố gây áp lực lên tài sản Mỹ khó có thể hạ nhiệt nhanh chóng, qua đó liên tục củng cố lực đỡ cho vàng.