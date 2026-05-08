Lãi suất thả nổi lên 14%: Người mua nhà dè dặt

Báo cáo mới nhất từ VIS Rating dự báo lãi suất vay mua nhà bình quân sẽ tăng thêm khoảng 3-4 điểm % so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi suất huy động nhích lên và dòng tín dụng vào bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt.

Diễn biến này đến trong bối cảnh nguồn cung mới gia tăng, nhưng không đủ để kích thích cầu. Ngược lại, mặt bằng giá cao cùng chi phí vay vốn leo thang đang khiến người mua trở nên dè dặt hơn. Số liệu cho thấy tỷ lệ hấp thụ căn hộ năm 2025 đã giảm xuống 95% - một tín hiệu phản ánh rõ tâm lý thận trọng khi giá nhà tại TPHCM và Hà Nội đồng loạt tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, dù có động thái hạ lãi suất tiền gửi ở một số ngân hàng sau cuộc họp điều hành ngày 9/4 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, nhưng dư địa giảm sâu được đánh giá là không lớn.

Thực tế, đã có 42 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1-0,5 điểm %/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tuy vậy, áp lực huy động vốn và nhu cầu tín dụng cao vẫn khiến mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt rõ rệt.

Mặt khác, trên thị trường, các ngân hàng thương mại vẫn duy trì nhiều gói vay mua nhà nhưng với mức lãi suất không còn “mềm” như trước.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng hiện vẫn ở mức cao hơn so với đầu năm, dao động từ 8-10%/năm ưu đãi ban đầu (6-36 tháng), sau đó thả nổi lên 12-14%/năm tùy ngân hàng và kỳ hạn.

So với mặt bằng phổ biến 6-8%/năm giai đoạn 2025, lãi suất vay mua nhà dù có điều chỉnh sau ngày 9/4, song vẫn tăng 2-4 điểm phần trăm so với thời điểm trước đó.

Tại Vietcombank, từ tháng 5, lãi suất ưu đãi cố định 6 tháng đầu ở mức 9,6%/năm, trong khi gói cố định 12 tháng là 10,5%/năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được tính theo lãi suất tiết kiệm 24 tháng cộng biên độ 3,3%.

Trong khi đó, khối tư nhân như MBBank hiện áp dụng mức 9-9,5%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng; VIB dao động 9,9-12%, trong khi ACB khoảng 9,5-10,5% và Techcombank từ 8,5-9,5%...

Các ngân hàng đang tăng ưu đãi vay thông qua cơ chế trả nợ linh hoạt, hạn mức vay mua bất động sản cũng tăng lên và kéo dài thời gian trả nợ. Ghi nhận, dư nợ cho nhóm khách hàng cao cấp có thể lên tới 200 tỷ đồng, trong khi khách hàng ưu tiên được cấp hạn mức khoảng 50 tỷ đồng.