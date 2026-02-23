Lãi suất tăng liên tục, ra Tết gửi tiền ngân hàng nào lãi cao nhất?

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mới đây đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt là nhóm trung và dài hạn.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất, kỳ hạn 1-2 tháng được nâng thêm 0,2%/năm, lên 4,7%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên mức trần 4,75%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,6%/năm, lên 6,8%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,7%/năm, lên 7%/năm.

Với các kỳ hạn 15-18 tháng, LPBank tăng thêm 0,8%/năm, đưa lãi suất lên 7,1%/năm. Mức cao nhất được áp dụng cho các kỳ hạn từ 24-60 tháng, đạt 7,2%/năm, tăng 0,9%/năm so với trước Tết Nguyên đán.

LPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên lên tới 6,85%/năm đối với kỳ hạn 24-36 tháng. Với kỳ hạn 15-18 tháng, mức lãi suất là 6,75%/năm; còn kỳ hạn 6-11 tháng đạt 6,45%/năm.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động thêm 0,1%/năm đối với các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất, Sacombank niêm yết lãi suất 4,5%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng và 4,6%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng. Mức cao nhất khi gửi online là 5,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tại quầy cao nhất đạt 5,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 23/2, lãi suất kỳ hạn 1 tháng cao nhất trên thị trường đang ở 4,75%/năm, được nhiều ngân hàng áp dụng như OCB, PGBank, BaoVietBank, TPBank, VIB và VPBank. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV và VietinBank duy trì mức thấp hơn đáng kể, chỉ từ 3-3,2%/năm. Đáng chú ý, SCB niêm yết thấp nhất thị trường ở mức 1,6%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến ở mức 4,75%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Nhóm Big 4 tiếp tục duy trì vùng thấp, khoảng 3,4-3,7%/năm. SCB vẫn ở mức thấp nhất 1,9%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất bắt đầu “nóng” lên rõ rệt. PGBank dẫn đầu với mức 7,1%/năm. Theo sau là LPBank và Bac A Bank cùng niêm yết 6,8%/năm; MBV và Vikki Bank ở mức 6,5%/năm. Phần lớn các ngân hàng còn lại dao động trong khoảng 5,4-6,3%/năm. Trong khi đó, nhóm quốc doanh chỉ từ 4,5-5,7%/năm, còn SCB là 2,9%/năm.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỳ hạn 9 tháng ghi nhận xu hướng tương tự kỳ hạn 6 tháng. PGBank tiếp tục dẫn đầu với 7,1%/năm, tiếp đến là LPBank và Bac A Bank ở mức 6,8%/năm. Mặt bằng chung toàn thị trường dao động 5,3-6,3%/năm. Big4 vẫn duy trì vùng thấp 4,5-5,7%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng là kỳ hạn cạnh tranh mạnh nhất. Mức cao nhất thị trường đạt 7,2%/năm tại PGBank và MBV. LPBank niêm yết 7%/năm; Bac A Bank 6,85%; một số ngân hàng khác như OCB, Vikki Bank ở mức 6,6%. Trong khi đó, Big4 chỉ dao động 4,5-6%/năm và SCB ở mức 3,7%/năm.

Tại kỳ hạn 18 tháng, mặt bằng cao tiếp tục duy trì. MBV dẫn đầu với 7,2%/năm; LPBank theo sau ở mức 7,1%/năm. Bac A Bank đạt 6,9%; OCB và PGBank cùng ở mức 6,8%. Phần lớn các ngân hàng còn lại dao động 5,7-6,2%/năm. Big 4 niêm yết lãi suất kỳ hạn này quanh 5,3-6%/năm, trong khi SCB chỉ 3,9%/năm.

Theo thống kê, từ đầu tháng 2, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm Agribank, MB, TPBank, KienlongBank, Vietcombank, LPBank, Sacombank. Ngược lại, ACB, ABBank, và Techcombank là những ngân hàng giảm lãi suất huy động.