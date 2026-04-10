Lãi suất tăng cao, lộ diện "ông lớn" đem 146.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Mặt bằng lãi suất huy động liên tục tăng, hiện ghi nhận đã hơn 9%/năm cho khoản tiền lớn. Một công ty lớn trên sàn được biết đang hưởng lợi từ xu hướng này, với khoản tiền tiết kiệm lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH), tổng quy mô tiền gửi ngân hàng của tập đoàn này lên tới xấp xỉ 146.500 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Cụ thể, ở kỳ hạn ngắn, tiền gửi đạt gần 119.624 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 96.754 tỷ đồng cuối năm 2024. Bảo Việt còn nắm giữ hơn 26.951 tỷ đồng tiền gửi dài hạn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng của Bảo Việt có thời gian đáo hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm, với mức lãi suất tối đa lên tới khoảng 9%/năm.

Với khoản tiền gửi này, năm qua Bảo Việt thu về khoản lãi tiền gửi hơn 7.000 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính công ty đạt gần 14.040 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với mức 12.689 tỷ đồng của năm 2024. Riêng khoản lãi tiền gửi mang về tới 7.260 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 600 tỷ đồng so với năm trước. Đây là nguồn thu lớn nhất trong cơ cấu doanh thu tài chính, chiếm hơn 50% tổng doanh thu hoạt động tài chính của tập đoàn.

Một doanh nghiệp có 146.500 tỷ đồng gửi ngân hàng, đang hưởng lãi 9%/năm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, nhiều công ty lớn có tiền nhàn rỗi dồi dào đang hưởng lợi. Ngoài Bảo Việt, còn có Thế Giới Di Động, Vinamilk, Sabeco, Hòa Phát... có lượng tiền gửi ngân hàng lớn, thu lãi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Thống kê từ báo cáo tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) trong năm vừa qua thu về hơn 2.912 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu. Con số này tăng 35% so với năm trước.

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã chứng khoán: VNM) nhận lãi tiền gửi gần 1.371 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp có hơn 21.354 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, cùng với hơn 1.794 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền sẵn có.

Một ông lớn ngành F&B khác là Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán: SAB) cũng có lãi tiền gửi hơn 995 tỷ đồng trong năm qua, giảm 5% so với năm trước. Báo cáo ghi nhận doanh nghiệp có tiền gửi ngân hàng khoảng 20.974 tỷ đồng, bao gồm ngắn hạn, dài hạn…