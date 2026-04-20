Lãi hơn 1.000 tỷ đồng nhờ thoái vốn Bibica, PAN Group chia cổ tức khủng

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group, mã chứng khoán: PAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế công ty của ông Nguyễn Duy Hưng đạt hơn 1.094 tỷ đồng, mức kỷ lục theo quý và gấp hơn 40 lần cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ thương vụ thoái vốn khỏi Bibica.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ngày 27/3, PAN Group đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Bibica và phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Capital cho PT Sari Murni Abadi (thông qua pháp nhân được chỉ định là Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam) với giá chuyển nhượng hơn 1.748 tỷ đồng.

Thương vụ đem lại khoản lãi chuyển nhượng 522,2 tỷ đồng ghi nhận vào doanh thu tài chính, đồng thời mang lại cổ tức được chia từ Bibica 660,9 tỷ đồng trước khi thoái vốn.

Tập đoàn cũng hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Biên Hòa (tương đương 99,9% vốn điều lệ), đưa đơn vị này trở thành công ty con trực tiếp với giá trị đầu tư 191,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản công ty mẹ cũng tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng đột biến từ 3 tỷ đồng lên 2.056 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 12 lần lên 1.192 tỷ đồng.

Với nguồn tiền dồi dào từ thương vụ thoái vốn, tại kỳ họp cổ đông thường niên 2026 (dự kiến ngày 21/4), Hội đồng quản trị công ty dự trình phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), đây là tỷ lệ cao nhất trong 18 năm qua và số tiền lớn nhất trong lịch sử tập đoàn.