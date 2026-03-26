Ông Nguyễn Duy Hưng bán Bibica cho đối tác ngoại, thu gần 2.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) vừa công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bibica thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PAN tại Công ty TNHH Bibica Capital cho Công ty TNHH Momogi Group VN - một thành viên của Momogi Group. Momogi Group là một trong những nhà sản xuất và phân phối sản phẩm snack lớn tại Indonesia

Giá chuyển nhượng là hơn 1.748 tỷ đồng. Dự kiến giao dịch được thực hiện trong tháng 3.

Bibica Capital hiện sở hữu 99,13% vốn điều lệ của Công ty Bibica. Sau khi hoàn tất giao dịch, Bibica và Bibica Capital chính thức không còn là công ty con của PAN Group.

HĐQT PAN Group cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng các tài sản đã nhận chuyển nhượng từ Bibica với tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 220 tỷ đồng. Số này gồm phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Biên Hòa gắn với quỹ đất khu công nghiệp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và quyền sử dụng đất tại đường Đống Đa, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, với tổng

Tổng giá trị chuyển nhượng cho các giao dịch trên theo đó đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Các sản phẩm của Bibica (Ảnh: DT).

Bibica (mã chứng khoán: BBC) được biết đến là một trong những nhà sản xuất bánh kẹo và bánh quy lớn, có thâm niên tại Việt Nam. Năm 2022, PAN Group do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT đã mua 7,4 triệu cổ phiếu BBC với giá công khai là 71.000 đồng/cổ phiếu.

Giai đoạn này, ước tính tổng số tiền mà tập đoàn trên chi ra để thực hiện thương vụ này là hơn 524 tỷ đồng. Sau giao dịch, phía tập đoàn đã nâng sở hữu tại Bibica lên 98,3% vốn điều lệ.