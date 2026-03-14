Kỳ lân fintech Indonesia thâu tóm ngân hàng số Timo tại Việt Nam?

Kế hoạch "bành trướng" sau cái bắt tay chiến lược

Theo Tech in Asia, Kredivo Group của Indonesia được cho là đã đạt thỏa thuận mua lại nền tảng ngân hàng số Timo, đánh dấu bước tiến mới của fintech này tại thị trường Việt Nam.

Dẫn các nguồn tin am hiểu thương vụ, Tech in Asia cho biết các thủ tục pháp lý cuối cùng giữa hai bên đã chính thức hoàn tất. Dù giá trị giao dịch chưa được tiết lộ và hai bên chưa có thông cáo chính thức, những bước đi tiếp theo của thực thể sau sáp nhập đã được vạch ra rõ ràng.

Tờ báo công nghệ hàng đầu châu Á này cũng đã liên hệ với đại diện Kredivo Group, quỹ Phoenix Holdings và CEO Timo Jonas Eichhors để xin bình luận.

Tập đoàn fintech Kredivo Group, có trụ sở tại Indonesia, đã mua lại ngân hàng số Timo của Việt Nam, theo các nguồn tin am hiểu thương vụ (Ảnh: Techinasia).

Đáng chú ý nhất, sau khi thâu tóm thành công, Kredivo cam kết sẽ rót khoảng 15 triệu USD vào thị trường Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Nguồn vốn này được định hướng để tập trung mở rộng các sản phẩm tài chính số, tận dụng lợi thế của Việt Nam - nơi được giới chuyên gia đánh giá là một trong những thị trường fintech có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Về mặt nhân sự và thương hiệu, Akshay Garg - Đồng sáng lập kiêm CEO của Kredivo Group - sẽ trực tiếp điều hành hoạt động tổng thể của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu sau sáp nhập. Thương hiệu Timo vốn đã quen thuộc với người dùng Việt vẫn sẽ được giữ lại. Thay vì xóa bỏ, toàn bộ các hoạt động của Kredivo tại Việt Nam sẽ dần được hợp nhất dưới cái tên Timo.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng tiết lộ Phoenix Holdings - nhà đầu tư từ những ngày đầu của Timo và cũng là cổ đông của Kredivo - nhiều khả năng sẽ không thoái vốn hoàn toàn mà tiếp tục giữ lại cổ phần tại nền tảng ngân hàng số này.

Sự cộng hưởng giữa "mua trước trả sau" và ngân hàng số

Thương vụ thâu tóm này không chỉ đơn thuần là bài toán mở rộng thị phần, mà còn là sự kết hợp giữa nền tảng cho vay tiêu dùng số của Kredivo và mô hình ngân hàng số của Timo.

Ra mắt từ năm 2015, Timo được biết đến là một trong những người tiên phong mang mô hình ngân hàng không chi nhánh về Việt Nam.

Khác với các nhà băng truyền thống, Timo không sở hữu giấy phép ngân hàng độc lập. Thay vào đó, nền tảng này cung cấp lớp công nghệ, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và mang đến các công cụ quản lý tài chính cá nhân trên ứng dụng di động.

Phía sau hậu trường, dòng tiền và hạ tầng pháp lý được đảm bảo bởi các ngân hàng đối tác (VPBank trong giai đoạn 2015-2019 và BVBank từ năm 2020 đến nay với phiên bản Timo Plus).

Trong khi đó, Kredivo Group, thành lập năm 2015, là một trong những nền tảng “mua trước, trả sau” (BNPL) nổi bật tại Đông Nam Á.

Kredivo thuộc FinAccel - công ty fintech do Akshay Garg, Umang Rustagi và Alie Tan đồng sáng lập - và hoạt động như một dạng thẻ tín dụng số, cung cấp dịch vụ mua trước trả sau, vay cá nhân, trả góp trực tuyến và tín dụng tiêu dùng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Với mô hình này, Kredivo đã trở thành kỳ lân fintech đình đám của khu vực và hiện diện tại Indonesia, Việt Nam và Philippines. Tại Việt Nam, Kredivo chính thức gia nhập thị trường vào năm 2021 thông qua liên doanh với Phoenix Holdings và hợp tác cùng VietCredit.

Theo Tech in Asia, chiến lược dài hạn của cú bắt tay tỷ USD này là tích hợp công nghệ cho vay tiêu dùng lõi của Kredivo vào nền tảng ngân hàng số của Timo để xây dựng một hệ sinh thái tài chính tích hợp từ thanh toán, quản lý tài khoản đến tín dụng.