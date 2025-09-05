Kobler cùng đối tác đem đêm nhạc hội Winning The Battle đến Ninh Bình

Lấy cảm hứng từ vùng đất cố đô Ninh Bình - nơi hội tụ giá trị văn hóa và thiên nhiên đã được UNESCO công nhận, chương trình hứa hẹn mở ra một hành trình giàu cảm xúc, kết nối di sản cùng khát vọng phát triển.

Sự kiện được tổ chức tại Wyndham Grand Vedana Ninh Binh Resort - nơi giao hòa giữa đẳng cấp và di sản (Ảnh: Wyndham Grand Vedana).

Kobler là nhà cung cấp vật liệu xây dựng được sáng lập bởi kỹ sư người Đức Martin Mannhardt tại Koblenz, một trong những thành phố trọng điểm kinh tế của nước Đức. Khởi đầu từ một công ty chuyên sản xuất sàn, Kobler lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như nội thất, ống thép, thép xây dựng… Tháng 9/2022, Kobler cho ra mắt dòng sàn thạch anh chuẩn Đức, đặt bước tiến phát triển trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất và phân phối tại Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và cạnh tranh khốc liệt, sự kiện âm nhạc Winning The Battle là lời khẳng định về tinh thần kiên cường và tầm nhìn chiến lược của Inno Invest: không chỉ trụ vững trước thử thách, mà còn bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất - phân phối hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng thời, đây cũng là dịp tri ân sâu sắc tới các đối tác, cùng nhìn lại chặng đường đã qua và khởi động những chiến lược đột phá cho hành trình mới.

Sự kiện “Winning The Battle” sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại vùng đất cố đô, Wyndham Grand Vedana Ninh Binh Resort. Sự kiện quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hà Nhi, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, MC Anh Duy, nhóm nhạc sôi động cùng các dancer (vũ công).

Sân khấu 3D của sự kiện tại Wyndham Grand Vedana Ninh Binh Resort (Ảnh: Kobler Việt Nam).

Sự kiện có sự hiện diện của Paul Lambert, cựu danh thủ và hiện là Đại sứ của CLB Borussia Dortmund tại châu Á. Với tư cách là nhà vô địch Champions League 1997, sự góp mặt của ông không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của BVB với thị trường châu Á mà còn là biểu tượng cho sự tin tưởng và phát triển bền vững trong mối quan hệ đối tác với thương hiệu Kobler, Đức.

Đến với Winning The Battle, khách mời sẽ được trải nghiệm không gian nghệ thuật với âm thanh, ánh sáng, tham quan triển lãm mini (quy mô nhỏ) tái hiện phố cổ Berlin, cùng khu vực trưng bày sản phẩm và công nghệ mới. Tại lối vào, Kobler sẽ tái hiện hình ảnh bức tường Berlin - biểu tượng lịch sử nước Đức.

Khu vực mô phỏng bức tường Berlin (Đức) (Ảnh: Kobler Việt Nam).

Không gian triển lãm tái hiện con đường tại phố cổ Berlin và văn hóa Đức (Ảnh: Kobler Việt Nam).

Qua chủ đề “Niềm tin chiến thắng”, Kobler mong muốn chuyển tải một thông điệp rõ nét: trong thương trường, mỗi nhà phân phối là một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ và hành động được triển khai đồng bộ, mọi thách thức sẽ trở thành cơ hội, mọi chỗ trống sẽ được lấp đầy bằng những mảnh ghép chiến lược. Inno Invest tin rằng sự đồng hành và chia sẻ giá trị giữa doanh nghiệp và nhà phân phối là chìa khóa để cùng nhau chiến thắng.

Ông Vũ Khánh Toàn - Phó tổng giám đốc tập đoàn Inno Invest phụ trách Marketing, kiêm Cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler - cho biết: “16 năm qua là hành trình của biết bao nỗ lực và niềm tin. Winning The Battle không chỉ là dịp để chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc tới những người đã đồng hành cùng Inno Invest vượt qua mọi thử thách, mà còn là lúc trao cho họ giải pháp mới về công nghệ, chiến lược và lời cam kết hỗ trợ để cùng nhau chinh phục những mục tiêu lớn lao hơn”.