Kinh Bắc vay tín chấp 110 tỷ đồng từ công ty con

Ngày 30/11, Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) công bố thông tin bất thường về việc giao dịch với bên liên quan. Cụ thể Hội đồng quản trị Kinh Bắc nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua việc vay công ty TNHH Phát triển cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập. Công ty này do Kinh Bắc nắm quyền kiểm soát.

Theo đó, Kinh Bắc sẽ vay 110 tỷ đồng từ Công ty Tân Tập với hình thức tín chấp. Khoản vay này có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời gian của khoản vay tín chấp này là 1 năm. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản. Lãi suất cho vay theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Về đơn vị cho vay, Công ty TNHH Phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp Tân Tập Tân là công ty con gián tiếp, do Kinh Bắc nắm 86,54% vốn điều lệ (tính tới ngày 30/9) thông qua một công ty con khác là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP). Công ty Tân Tập có trụ sở tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và kinh doanh bất động sản.

Báo cáo thường niên năm 2021 cho biết thông qua công ty con là SHP, Kinh Bắc góp vốn vào Công ty TNHH phát triển cơ sở Hạ tầng công nghiệp Tân Tập với số vốn 220 tỷ đồng để phát triển dự án Cụm công nghiệp Tân Tập diện tích 71,2ha tại Long An. Tại thời điểm này, dự án đang tiến hành chuẩn bị giải phóng mặt bằng đưa vào khai thác.

Về hoạt đầu phát triển khu công nghiệp của Kinh Bắc tại tỉnh Long An, ngày 22/11 tỉnh Long An đã trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 1.770ha, tổng vốn đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó, có hai dự án do công ty con của tổng công ty này làm nhà đầu tư với tổng số vốn khoảng 15.000 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án thứ nhất là Khu công nghiệp Tân Tập quy mô 654ha, vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc). Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Long An (công ty con do Kinh Bắc nắm giữ 60% vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2022).

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tân Tập (Nguồn: Bộ xây dựng).

Dự án thứ hai là khu công nghiệp Lộc Giang quy mô 466ha, vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng (xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và Lộc Giang, huyện Đức Hòa). Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (công ty con do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nắm giữ 74,3% vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2022).

Cách đây vài tháng, ngày 21/6, Kinh Bắc cũng công bố Nghị quyết vay vốn tại công ty con theo hình thức tín chấp. Đơn vị cho vay là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang. Hạn mức khoản vay 200 tỷ đồng, thời hạn vay tối đa 3 năm, lãi suất thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 1.288,5 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên điều bất ngờ là lợi nhuận sau thuế của tổng công ty này trong 9 tháng vừa qua ghi nhận mức 2.135 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là Kinh Bắc ghi nhận khoản lãi đột biến 2.210 tỷ đồng từ công ty liên kết. Công ty này cho biết giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng phát sinh trong quý II có tính chuyên môn cao, phức tạp, cần nhiều thời gian hơn để đơn vị kiểm toán soát xét nội dung nên kết quả chưa được ghi nhận trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm.

Sau khi Kinh Bắc làm việc với Savills và Công ty Kiểm toán Ernst & Young (E&Y) để cùng soát xét giao dịch chuyển nhượng tại CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, đến ngày 31/10 đơn vị kiểm toán đã hoàn thành soát xét giao dịch nêu trên cùng với soát xét báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm nay. Kết quả định giá đã được ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm.

Theo Ninh An

Fica