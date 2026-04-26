Kiểm tra hàng loạt tiệm vàng ở TPHCM, nhiều cơ sở bị phạt nặng

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng năm 2025, đơn vị đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả bước đầu ghi nhận nhiều vi phạm đáng chú ý. Tại khu vực do Đội QLTT số 5 quản lý (gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn) - nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh vàng - lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý 3 doanh nghiệp vi phạm hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 135 triệu đồng; tổng mức xử phạt đạt 210 triệu đồng.

Trong khi đó, Đội QLTT số 9 phụ trách địa bàn TP Thủ Đức (cũ) đã kiểm tra và phát hiện 99 tổ chức vi phạm, chủ yếu liên quan đến kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ - mặt hàng thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tổng số tiền xử phạt hành chính là 506 triệu đồng; đồng thời tịch thu 39 sản phẩm trang sức không nhãn hiệu, chưa qua sử dụng, với tổng giá trị hơn 331 triệu đồng.

Sau khi địa giới hành chính được mở rộng, bao gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng QLTT tại các địa bàn này cũng đồng loạt tăng cường kiểm tra thị trường vàng.

Cụ thể, Đội QLTT số 19 và số 22 đã kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh, qua đó tịch thu hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá hơn 300 triệu đồng; tổng số tiền nộp ngân sách đạt 700 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT TPHCM cho biết sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.