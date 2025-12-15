Kiếm tiền từ tiếp thị liên kết bùng nổ: Quy định mới cần biết từ 2026

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây, trở thành một trong những kênh kiếm tiền phổ biến nhất trên nền tảng số.

Với lợi thế chi phí đầu vào thấp, dễ tham gia và tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội, mô hình này thu hút đông đảo cá nhân sáng tạo nội dung, người bán hàng trực tuyến tham gia. Trước thực tế đó, Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhiều quy định nhằm quản lý hoạt động tiếp thị liên kết và sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2026.

Theo đó, dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử là việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông qua đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự được liên kết với nền tảng thương mại điện tử.

Người tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử là người giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số thông qua đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự do tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử tạo ra.

Điều 26 của luật quy định rõ trách nhiệm của người tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử. Cụ thể người tiếp thị liên kết có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết nhằm phục vụ việc xác thực và định danh điện tử theo quy định.

Bên cạnh đó, người tiếp thị liên kết phải từ chối thực hiện hoạt động tiếp thị trên các nền tảng số đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; hoặc trên các nền tảng số kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung đầu tư thiết bị, công nghệ để làm tiếp thị liên kết (Ảnh: Minh Nhật).

Luật cũng yêu cầu người tiếp thị liên kết không được thực hiện hoạt động tiếp thị gắn với các nội dung sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Đối với các đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự đã được thiết lập, người tiếp thị liên kết có trách nhiệm chủ động gỡ bỏ liên kết đối với hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, người tiếp thị liên kết phải cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Luật Thương mại điện tử cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết. Trước khi thiết lập đường dẫn, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự, đơn vị cung cấp dịch vụ phải xác thực điện tử danh tính người tiếp thị liên kết theo quy định; trường hợp là người nước ngoài, việc xác thực được thực hiện thông qua giấy tờ hợp pháp.

Đồng thời, các đơn vị này phải từ chối cung cấp dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm, vi phạm pháp luật, kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận, hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền công khai vi phạm trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ các liên kết vi phạm ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tiếp thị liên kết khi cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử yêu cầu.