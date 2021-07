Kiếm bộn tiền nhờ bán vô số thuốc đông y giả qua mạng, 2 cô gái trẻ bị bắt

Dân trí Dịu và Linh khai nhận, vì mục đích thu lợi bất chính nên đã mua nguyên liệu được bào chế sẵn trôi nổi ngoài thị trường, in bao bì, đóng gói, mỗi ngày bán được hàng chục đơn hàng.

Theo thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng giả" đối với vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc đông y gia truyền, thực phẩm chức năng giả do Cục quản lý thị trường Hà Nam chuyển giao.

Trước đó, ngày 9/3, Đội quản lý thị trường số 3, Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại địa chỉ đường Ngô Quyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam do Nguyễn Thị Khánh Linh làm chủ và Mai Thùy Dịu là quản lý bán hàng.

Đây là cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động bán hàng online các sản phẩm thuốc chữa bệnh gia truyền và thực phẩm chức năng đông y các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang gia công, đóng gói các sản phẩm là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng đông y các loại. Đại diện cơ sở không xuất trình được hồ sơ thủ tục hoạt động, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thuốc và thực phẩm chức năng đông y.

Hai đối tượng liên quan đến vụ án vừa bị bắt tạm giam.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng thuê tầng 5 của tòa nhà bưu chính để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các tầng phía dưới là hoạt động của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển bưu chính và trung tâm tiếng anh.

Nguyên liệu mua về được vận chuyển qua dịch vụ bưu chính ngay tầng phía dưới, hàng hóa thành phẩm gửi đi cũng được chuyển trực tiếp xuống tầng dưới để dịch vụ bưu chính chuyển phát. Mọi hoạt động của cơ sở đều được thực hiện khép kín trong nội bộ tòa nhà.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ tạm giữ hơn 4.000 lọ thuốc đông y trị viêm xoang, chữa phụ khoa; hơn 2.000 hộp thuốc đông y trị viêm họng, mất ngủ; hơn 1.500 gói đông y thảo dược trị bệnh trĩ, xương khớp; các loại thuốc trị viêm mũi, giảm cân, tiểu đường và gần 500 kg bột nguyên liệu, viên nén các loại đã bào chế sẵn không rõ nguồn gốc hoặc trên bao bì có in tiếng nước ngoài; nhiều vỏ hộp in sẵn, ghi nhãn bằng tiếng Việt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Sản phẩm làm giả bị thu giữ.

Căn cứ tính chất, mức độ của vụ việc, cơ quan quản lý thị trường đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian điều tra, trong hai ngày 15/7 và 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng giả", ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Thị Khánh Linh và Mai Thùy Dịu về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả", theo Khoản 3, Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Dịu và Linh khai nhận, vì mục đích thu lợi bất chính nên đã mua nguyên liệu được bào chế sẵn trôi nổi ngoài thị trường, thuê người in bao bì, nhãn mác, đóng gói các sản phẩm, tổ chức quảng cáo bán hàng qua mạng xã hội.

Trung bình mỗi ngày các đối tượng bán từ 20-30 đơn hàng, thu về khoảng hơn 200 triệu đồng. Kết quả giám định các loại sản phẩm trên đều là hàng giả, tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đề nghị các bị hại có quyền và nghĩa vụ liên quan liên hệ với điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án qua số điện thoại: 0943886923.

Nguyễn Mạnh