Khuấy đảo showbiz với "Anh trai", "Chị đẹp", cổ phiếu Yeah1 ra sao?

Thị trường chứng khoán gặp áp lực điều chỉnh trong phiên đầu tuần (15/7). Việc VN-Index tăng đầu phiên khiến dòng tiền vào thị trường trở nên dè dặt. Áp lực chốt lời khiến chỉ số đại diện sàn HoSE đuối dần và suy giảm vào nửa cuối phiên chiều.

Theo đó, với 262 mã giảm, 5 mã giảm sàn so với 168 mã tăng, 3 mã tăng trần trên HoSE, VN-Index kết phiên đánh rơi 0,93 điểm tương ứng 0,07% còn 1.279,82 điểm. VN30-Index giảm 3,99 điểm tương ứng 0,31%.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index điều chỉnh 0,18 điểm tương ứng 0,07% do có 86 mã giảm so với 79 mã tăng. Sàn UPCoM dù có 147 mã tăng so với 128 mã giảm nhưng vẫn giảm 0,23 điểm tương ứng 0,23%.

Thanh khoản HoSE co hẹp mạnh trong phiên đầu tuần (Nguồn: VNDS).

Thanh khoản thị trường bị co hẹp đáng kể. Toàn sàn HoSE có 573,51 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 14.235,41 tỷ đồng; HNX có 50,46 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.042,99 tỷ đồng và con số này trên sàn UPCoM là 38,08 triệu cổ phiếu tương ứng 714,37 tỷ đồng.

YEG của Tập đoàn Yeah1 gây chú ý khi ngược dòng thị trường, tăng trần lên 10.550 đồng, lấy lại mốc mệnh giá. Khối lượng giao dịch đạt 3,5 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể mức bình quân chưa tới 900.000 đơn vị trong 1 năm trở lại đây; dư mua giá trần hơn 1 triệu đơn vị. Trước đó, mã này đã tăng 3,34% ở phiên cuối tuần trước.

Diễn biến giao dịch tại YEG phiên 15/7, trong đó có gần 1,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh mức giá trần.

Yeah1 là đơn vị đứng đằng sau 2 chương trình giải trí (show mua bản quyền) đình đám hiện nay là "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Với show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" cùng cuộc tranh tài của 30 nữ nghệ sĩ, tỷ suất người xem trung bình các tập trên sóng VTV đạt khoảng 4,3% và đạt 788 triệu lượt xem, hơn 20 triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - cho biết, trong năm nay, mảng sản xuất nội dung là mảng trọng điểm mang lại doanh thu khi tập đoàn này không chỉ sản xuất 1 show mà sẽ là 4 show truyền hình.

Công ty đang quản lý 63 nghệ sĩ trong 2 show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" (30 nghệ sĩ) và "Anh trai vượt ngàn chông gai (33 nghệ sĩ), chưa kể những nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực khác. Theo bà Thảo, việc quản lý nghệ sĩ phát triển và kinh doanh thương mại trên những danh hiệu của nghệ sĩ là mảng kinh doanh rất tốt, đúng với xu thế thị trường, đây sẽ là một mảng dẫn đầu doanh thu cũng như về tiềm năng thương mại.

Trở lại với thị trường chứng khoán, hầu hết nhóm ngành hôm nay đều giảm điểm. Phần lớn ngành chứng khoán giảm giá, trong đó, APS giảm 2,6%; CSI giảm 2,1%; HBS giảm 2%; VND giảm 1,5%; VFS, FTS, HCM, SSI, VDS, BSI đều chịu áp lực điều chỉnh.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa. Trong khi TPB giảm 1,7%, VPB giảm 1,1%; ACB, VCB, BID giảm giá thì chiều ngược lại, HDB, MSB và VAB cùng tăng 1%; SHB, LPB, CTG và MBB tăng nhẹ. Tương tự với cổ phiếu xây dựng và vật liệu: Phía tăng có LBM tăng trần, NNC tăng 5,3%; BCE tăng 4,8%; PTC tăng 3,8%... nhưng các mã này có thanh khoản thấp; ở phía giảm có C47, CTR, VCG, HHV, FCN, CTD, C32, VGC nhưng mức điều chỉnh nhẹ.

Nhiều cổ phiếu bất động sản giảm sâu. FDC giảm sàn; QCG giảm 6,2%; DXS giảm 4,3%; ITA giảm 3,8%; VRE giảm 1,9%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên thị trường (Nguồn: VNDS).

Thị trường hôm nay tiếp tục chứng kiến tình trạng bán ròng mạnh của khối ngoại. Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại hơn 1.900 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó, bán ròng 1.670 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào HDB, STB, SAB và SCS.